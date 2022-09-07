中秋烤肉配手搖飲最爽！12家「買1送1」優惠懶人包開喝

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麻古茶坊與OREO第二波聯名「抹茶提拉米蘇2.0」登場，嚴選「福岡八女抹茶」與「靜岡抹茶」雙茶種完美調配，搭配香濃牛奶融合成「抹茶鮮奶冰沙」，鋪上OREO餅乾可可脆片、並加入麻古提拉米蘇奶霜，打造超美漸層外觀及喝得到微苦香甜的層疊美味。
即日起至9/7全台試賣，到麻古FB粉專填問券就送優惠券。9/8～9/11中秋節限時快閃，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，加購麻古任一飲品，贈中秋節限定「金好運涼扇」乙支，掃條碼還可再兌換高山金萱乙杯。
康青龍：買1送1！買「粉紅佳人」送沁心金萱
康青龍9/1～9/20購買「指定系列」滿百享95折優惠；中秋節9/8～9/11則祭出「買1送1」好康，購買「粉紅佳人」就送超人氣「沁心金萱」。提醒消費者記得先到APP「好康優惠」領券，每人每日可領1張、即領即用，最高可享買4送4優惠。
迷客夏：LINE互動遊戲領券優惠
迷客夏推出「巨峰葡萄A賞」創意葡萄新喝法，將帶皮鮮果整顆熬煮，釋放濃郁果香，再分別搭配鮮奶、KUMO雲奶霜、七喜，推出3款季節限定葡萄飲品「葡萄慕昔、KUMO啵萄、萄7晶凍」。即日起至9/13(二)連續2週祭出LINE互動遊戲密室「萄」脫，天天不限次數動腦闖關解謎，有機會獲得葡萄新品嚐鮮券。
春芳號：持「蘋果手機iPhone」享「可吸式愛鳳新品2杯88折」
春芳號全新打造超有梗「可吸式愛鳳」飲品，還分為「寶石紅」與「貴妃金」兩色選擇，首波上市9/1～9/30，只要持「蘋果手機iPhone」到店，即可享「新品2杯88折」優惠，9/7當天加碼抽「買一送一」券；10月還將推出FB、IG按讚分享就抽「iPhone14限量專屬手機殼」活動。
不要對我尖叫：「氣泡飲買1送1」
文青手搖飲不要對我尖叫，中秋連假也推出氣泡飲優惠，讓大家大口吃烤肉又能解渴去油膩，9/8～9/12祭出清爽的「香柚檸檬氣泡飲、冬瓜檸檬氣泡飲」買一送一好康寵客。
龜記：新品「龍眼紅烏」UberEats「買1送1」
龜記茗品9月首創第一間使用特殊工法將嚴選過的新鮮龍眼榨成汁，將獨家新創、香甜飽滿的Q彈果肉與鮮榨龍眼汁，搭配回甘紅水烏龍，打造成擁有清甜香氣的「龍眼紅烏」9/7起全台開賣。同步上市日期，於外送平台UberEats祭出獨家「買1送1」優惠嚐鮮。
春陽茶事：柚香烏龍「第2杯半價」
適逢中秋，春陽茶事選用果肉飽滿多汁的老欉柚，並以在地產銷的蜂蜜柚醬提味，搭配帶有炭焙茶香的鹿谷烏龍。期間限定「柚香烏龍」9/9回歸，並於中秋連假9/9～9/11推出期間優惠，全台門市「柚香烏龍、檸檬蜜烏龍」，同品項大杯第2杯半價（限同冰量、同甜度）。
功夫茶：買1送1！買「柚見海尼根0.0」送四季春青茶
KUNG FU TEA功夫茶與國際啤酒品牌海尼根合作，推出中秋應景的期間限定零酒精飲品「柚見海尼根0.0」，一次買兩杯只要99元。9/9～9/11中秋連假期間，加碼再推出「買1送1」優惠，只要於至門市購買1杯「柚見海尼根0.0」，即可免費獲得1杯四季春青茶。
Tplus茶：「金鳳烏龍拿鐵買1送1」
繼光香香雞9/9～9/11限時3天，推出正韓半半炸雞電話預訂特價優惠479元（原價499元）。同集團茶飲品牌Tplus茶加，則大方於9/9～9/11限時3天，推出買1送1的好康優惠，來店加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵(L)65元買一送一」優惠，（每店限量50組，數量有限送完為止）。
甲文青：身分證對中「0」指定飲品免費喝
「0」象徵圓圓的月亮，甲文青創意推出「雷蒙先生找月亮」身分證賞月活動，9/9～9/11限時3天，於全台甲文青門市出示身分證字號，對中「0」即可享指定飲品優惠，對中「1個0」指定品項購買第四杯0元、 對中「2個0」指定品項購買第三杯0元、對中「3個0」指定品項購買第二杯0元。特別選出品牌去油解膩的手搖飲TOP 3，「完熟梅青、Q梅波波、半熟檸檬青」作為活動指定飲品，幫大家中秋烤肉平衡一下。
微堂：原茶「買1送1」
台中文青手搖飲品牌「微堂」北上插旗台北內湖，9/2～10/15任選一杯野莓系列新品，「雲頂莓莓、野莓冰茶、四季莓好」搭配原茶，原茶享半價優惠；即日起至9/30提前一天預訂自取就享「原茶買1送1」優惠（每人限購5組），提前一天預訂外送也有滿16杯送4杯優惠。
喫茶小舖：指定飲品「第2杯半價」
9/1～9/18，喫茶小舖全門市推出暢銷爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」，同品項「第2杯半價」優惠，而且到店購買與電話外送都適用。