中秋節烤肉手搖飲買1送1優惠懶人包！身分證中1碼免費喝

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「0」象徵圓圓的月亮，甲文青創意推出「雷蒙先生找月亮」身分證賞月活動，9/9～9/11限時3天，於全台甲文青門市出示身分證字號，對中「0」即可享指定飲品優惠，對中「1個0」指定品項購買第四杯0元、 對中「2個0」指定品項購買第三杯0元、對中「3個0」指定品項購買第二杯0元。特別選出品牌去油解膩的手搖飲TOP 3，「完熟梅青、Q梅波波、半熟檸檬青」作為活動指定飲品，幫大家中秋烤肉平衡一下。
不要對我尖叫：氣泡飲「買1送1」
文青手搖飲不要對我尖叫，中秋連假也推出氣泡飲優惠，讓大家大口吃烤肉又能解渴去油膩，9/5～9/12祭出清爽的「香柚檸檬氣泡飲、冬瓜檸檬氣泡飲」買一送一好康寵客。
春陽茶事：柚香烏龍「第2杯半價」
適逢中秋，春陽茶事選用果肉飽滿多汁的老欉柚，並以在地產銷的蜂蜜柚醬提味，搭配帶有炭焙茶香的鹿谷烏龍。期間限定「柚香烏龍」9/9回歸，並於中秋連假9/9～9/11推出期間優惠，全台門市「柚香烏龍、檸檬蜜烏龍」，同品項大杯第二杯半價（限同冰量、同甜度）。
微堂：原茶「買1送1」
台中文青手搖飲品牌「微堂」北上插旗台北內湖，9/2～10/15任選一杯野莓系列新品，「雲頂莓莓、野莓冰茶、四季莓好」搭配原茶，原茶享半價優惠；即日起至9/30提前一天預訂自取就享「原茶買1送1」優惠（每人限購5組），提前一天預訂外送也有滿16杯送4杯優惠。
喫茶小舖：指定飲品「第2杯半價」
9/1～9/18，喫茶小舖全門市推出暢銷爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」，同品項「第2杯半價」優惠，而且到店購買與電話外送都適用。
KIEHL’S COFFEE HOUSE：新品「同品項買1送1」
KIEHL’S COFFEE HOUSE秋季推出限定新品上市，紫薯燕麥拿鐵、桂花酒釀燕麥拿鐵、桂花鐵觀音雲朵美式等暖心系列可嚐鮮。9/9～9/11中秋連假期間，消費新品全系列，即享「新品同品項買1送1」優惠。
西雅圖咖啡：全品項「第2杯半價」
中秋節9/9(六)～9/12(一)連續4天，祭出全系列飲品「同品項第二杯半價」優惠；9/1(四)～9/30(五)購買9月消暑新品「冬瓜露冰咖啡」也享「第二杯半價」優惠。同時9/5(一)至9/12(一)於外送平台UberEats，西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享「買一送一」優惠。
另外，9月對中身分證的好康優惠眾多，馬辣集團集結旗下10大品牌優惠齊發，9/1～9/30，出示身分證或健保卡號含「0、1、9」任中2碼、或姓名內有「嫦娥奔月」任一字（可同音），或是記者、軍人、教師3職業，都可享「XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝」等火鍋海鮮好料吃到飽。專屬處女座、天秤座還有壽星優惠，「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽。
開學季王品集團則釋出戀愛小確幸，邀來星座專家認證9月雙魚座、金牛座、天蠍座、摩羯座「4星座」愛情運最佳，9/1～9/30平日上述4個星座的民眾到夏慕尼消費，就免費請吃波士頓龍蝦。