交往6年的男友竟是親哥哥！她驗DNA後崩潰：都發生關係了
一名30歲的女子於國外知名論壇Reddit發文，敘說自己與交往6年的男友非常契合，見面幾次便深受對方吸引。交往期間，常常收到「你們看起來很像」、「他是男性版本的你」等等的評論，兩人總是一笑置之。近期女方跟風進行DNA檢測，報告結果卻跌破她的眼鏡，他們兩個人竟是親兄妹關係，這令她相當恐慌，在此期間他們已做過所有情侶會做的事，「我真的希望DNA報告是錯誤的」。
女子說明，自己從小便被養父母收養，雖然在高中期間才知道真相，但並不影響他們的感情。而當初認識男友時，得知他同樣也被收養，這層相同的境遇迅速讓他們熟悉起來，自此兩人關係逐漸升溫，並於彼此身上感受到吸引力和莫名的舒適、熟悉感。
在交往6年期間，他們已完成所有情侶能一起做的事情，他們向外宣達過兩人的愛意、發生過性關係、過週年紀念日，更見過彼此父母。後來因為流行進行DNA檢驗來瞭解自己的祖先，兩人也做了測試，女子一個月後拿到報告結果卻傻住了，因為報告顯示她與男朋友兩人是「親兄妹」關係。
女子翻看兩人的合照，意識到彼此長得真的很像，「我們有房子，有舒適的生活，我希望這個報告是錯誤的」，雖然後續會進行更完善的檢測，「但我很恐慌。我仍然將他視為我生命中的摯愛」，但她也慶幸，兩人起初便有不生孩子的共識。
女子後續將這個結果告訴男友，男方對此感到不敢置信，而他認為在進行更嚴密的測試前，不想驚慌失措地做出任何重大決定，但女子仍看出他的震驚，並感覺「現在他躺在我的懷裡，我都會感覺怪怪的，一切都回不去了」。（編輯：李惠婷）