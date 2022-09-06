同校人出現了！揭林襄「高中時期真面目」 網揭反感關鍵
林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，因姣好外型以及身材，人氣相當高，不過近日因為過去高中舊照被挖出，比對現在的模樣挨批「整太大」，掀起一波討論。對此，就有自稱過去與林襄同高中的學生出面喊話，表示「確實現在的林襄跟高中有差別，但如果是整得漂亮的話，有什麼好酸的？」引起廣大迴響。
一名自稱是與林襄同高中的網友在PTT貼文指出「林襄我在唸高中的時候就看過好幾次本人，確實跟新聞上說的一樣ㄝ他高中的時候沒有現在漂亮，也沒有什麼好身材，但是我肯定她為了自己變漂亮的努力，我就不是很懂一堆人在那邊臭、在那邊酸她整形要幹嘛？」
原PO提到「女人愛美是天性，哪個女人會希望自己醜醜的？更何況她的整形整得還不錯，為她開啟了很多事業，為什麼整形不行？整形出來還不是給台男看、給台男臭，而且整形這種東西都是加分，如果原本很醜，妳只整一個部位，會因為其他部位很醜反而更不好看，到底酸林襄的在想什麼啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「網友在意的是她整形不承認好嗎？」、「我是沒什麼感覺，不想酸也不想捧」、「最近怎麼這麼多人在酸她，女板有一個人就連發兩篇了....」、「其實真的在酸她的80％都是女生」、「在意她的才會酸她吧，我是根本不在乎」、「整形不承認吧，才會反感，承認的話感覺真的蠻美的啊」、「我是沒有酸她，但覺得她應該要更大方一點承認自己有整」。（編輯：張嘉哲）