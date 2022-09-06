林襄舊照曝！委屈「不想靠胸紅」起底 經紀人開玩笑成真
林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，因姣好外型以及身材，人氣相當高，不過近日因為過去高中舊照被挖出，比對現在的模樣挨批「整太大」，掀起一波討論。對此，就有網友挖出過去林襄影片，當時林襄就曾表示「不想要一出場大家只會盯著自己的胸部」，還表示想做「縮胸手術」，讓不少網友相當傻眼。
林襄在YouTube去年10月QA影片中，當被問到「對於自己現在的評價是如何？」林襄回答「加入這行就是很幸運，然後也遇到很多貴人，如果是對於我現在自己的評價呢，我真的是很希望自己可以胸部小一點，我發現只要胸部一大，大家眼睛只會Focus在你的胸部上面，所以我真的非常想要去做一些縮胸手術之類的」
結果此話一出，讓經紀人開玩笑表示「那各位女粉，可以去攻擊她一下」於是不少網友認為既然林襄不想讓大家都只注意到自己的身材，但接著在近幾年又接連推出寫真，讓不少人霧煞煞。不少網友看完片段之後紛紛表示「沒錯，所以經紀人玩笑成真了，去看Dcard吧，罵她的女生真的超多」、「之前是她自己說要去做縮胸手術的啊.....不想靠身材紅的話，那就封奶吧，做出來給大家看也比較沒話講」、「明明一直靠胸部，結果還說要縮胸，好像很委屈一樣，難怪被人家嘴爆.....」。
不過對於近日風波，林襄昨天生日時轉發許多限時動態，她則透露「「惡意的人很多，在我生日當天做了一些想傷害我的事，但我更相信世界是善良的，我也會努力做好自己的本分，勇敢向前走，散播歡樂散播愛，謝謝大家！」並拍下動畫《鬼滅之刃》的畫面，劇中角色正說著，「這一路走來我都做得很好」疑似正面回應舊照出土一事。（編輯：張嘉哲）