內幕／京都橘高校吹奏樂部受邀國慶演出　幕後推手就是他

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其實，此消息在台灣音樂界已經私下流傳一個多月，但未獲證實，至今慶籌會才正式宣布。據了解，該計畫歷經半年的發想、邀請、籌備及多方協調，終於在慶籌會、文總、日台交流協會及橘高校師生家長的合作下，促成橘高校吹奏樂部來台表演，這也是台灣的國慶典禮首度邀請外國表演團體，以近百人的大陣仗來台演出。
據了解，對於藝術文化頗有研究的李厚慶，平時也相當關注行進樂隊的表演。歷年的國慶典禮上，三軍聯合樂儀隊的演出節目，李厚慶都有參與籌劃，三軍樂隊加示範樂隊吹奏流行音樂，三軍儀隊表演複雜隊形，每年都成為場上的熱門焦點。而李厚慶大約2年前就有邀請橘高校吹奏樂部來台表演的想法，只是礙於近年新冠肺炎疫情爆發，此事才擱置至今。
知情人士透露，大約半年前，當國慶主題考量烏俄乃至國際許多區域局勢動盪，因而選定「守土衛國，你我同行」之後，慶籌會便一直在思考除了例行演出之外，能夠加入哪些演出亮點，讓國慶典禮一方面不會太嚴肅、另一方面又能讓國人欣賞時能有更精彩和振奮的感受。而文總身兼慶籌會常務委員，秘書長李厚慶多次親自出席籌備會議，他提議邀請高人氣的橘高校演出，團隊看了影片之後都非常贊成，但也深覺頗具難度。
接下來，便由總統蔡英文擔任會長的文總出面，在今年4月時主動向日台交流協會探詢，並牽線與慶籌會、日台交流協會及橘高校的師長透過視訊展開四方會議討論，續由文總署名向日本京都橘高校的校方遞送邀請信函。
據悉，校方原本擔心學期間帶學生出國，可能引發家長擔心影響學業，但當校方徵詢家長是否願意讓孩子到台灣參與國慶演出時，全數家長都因為對台灣印象很好而欣然同意，還有家長說「連我們都想一起去了！」
在確定了家長及師生的意願後，便由文總及慶籌會負責往返班機、接駁交通、住宿、行程安排等事宜的籌備及協調，日台交流協會則著手協調近百位表演團隊來台的各項準備工作。據瞭解，橘高校師生及大型樂器搭乘華航班機來台後，將先入住台北圓山大飯店，接近演出時，再改至與府前會場鄰近的凱撒飯店，在台不僅將參與國慶預演及正式演出，更將安排與北一女等管樂社同學交流。
日本京都橘高等學校吹奏樂部不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出，由於團員身穿橘色制服，故有「橘色惡魔」稱號。有別於歷年國慶都會參與演出、風格威武嚴肅的三軍樂儀隊，橘高校吹奏樂部則是充滿青春朝氣，百名穿著橘色短裙的少女在吹奏時行進走位，並「邊吹邊跳」融入活潑的舞蹈與甜美笑容。
橘高校吹奏樂部的表演影片，在YouTube平台上的點閱率往往動輒高達數百萬，更有4部影片破千萬，最高點閱的一部甚至享有4千多萬次觀看紀錄，被許多粉絲和管樂迷視為傳奇團隊。