阿堂鹹粥漲到260被酸爆！台南人揭「歷史地位」：很合理

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不過他隨後也開始詳述起阿堂的歷史地位，「阿堂算是首創無刺虱目魚鹹粥」，再加上因為地理位置關係（正中西區），都是服務當地的士紳，小吃以前本來不是平民小吃，所以台南市區才會有那麼多小吃，因為城內的人比較有錢。
楊宇帆也提到，「十年前，對我來說，台南的鹹粥就只有兩間，阿堂跟其他，雖然貴一些，但他的用料也確實澎湃一些」，但近年來台南美食成為顯學，阿堂成了觀光客排隊名店，於是楊宇帆也就不吃了，「我們台南人就是不愛排隊」。
楊宇帆也從店家角度出發「曾經我也是酸民啦，嫌東嫌西還不容易，但我現在打從心底佩服，練習用另一個角度看世界。做生意，不外乎就供需，當我今天供不應求，站在賺錢的角度，漲個價合理吧。合理，但是不合情，特別又是充滿『人情味』的小吃，這樣很不台南」。同時他也分享台南當地其他鹹粥店家，如阿星、大勇街、悅津、阿憨等「不用排隊又比較便宜」。
「不要說台南啦，阿堂就是全台灣最屌的鹹粥，不管怎樣，人家也是努力堅持了三代，才有這樣的成績」，楊宇帆也認為「我要是其他鹹粥業者，現在應該要滿開心的，因為阿堂把鹹粥的天花板拉高，讓大家之後價格的彈性空間變大，也會把一些客人導向其他店，對鹹粥產業部也是件好事，阿堂，依舊是我很驕傲的台南小吃，吃不起，那就努力讓自己配得起」。（編輯：潘毅）