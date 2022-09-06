南一中生「坐整排博愛座」！他氣炸投訴學校 影片神打臉
在台灣，每一種大眾運輸工具都會設有博愛座，但卻時常因為「誰應該坐」、「誰應該讓位」產生口角問題。近日，就有網友發出一段影片，影片中一名阿伯要求台南一中學生讓座，但該校學生卻無動於衷，整排都沒有讓位「低頭滑手機」，讓阿伯氣到直接打電話到學校投訴，不過有網友看完影片之後，風向突然轉向力挺學生的局面，引發討論。
一名網友日前在臉書社團「爆料公社」貼文指出「在台南紅幹線公車上，一位阿伯上車就要求南一中學生讓出博愛座，直到司機制止才停下，但接著又打電話到南一中開始飆罵」只見貼出的影片中，阿伯拿著手機打給學校投訴，並且還公布學生的姓名跟學號，表示「不希望台南的孩子是這樣子」，希望校方懲處。
然而四位南一中的學生完全無動於衷，直接繼續在座位上滑手機，也沒有抬頭看阿伯一眼，但仔細觀看影片，在南一中學生位置對面，還有兩個位置沒有坐人，對比阿伯大聲打給學校投訴學生不讓座，場面有些矛盾。
影片曝光後，不少網友紛紛力挺學生「對面有位置不坐，硬要當博愛座魔人，真的是.....很無言」、「支持學生！座位是給需要的人，而不是給老的人，何況一直在那邊吵影響的全車的人，要座位後面就可以直接坐」、「ㄜ....旁邊不是有座位嗎？」、「修蛋幾勒，阿伯後面是座位嗎？太瞎了吧」、「傻眼，後面就有兩個位置，難怪學生不起來啊」、「影片真的是神打臉.....後面明明有位置啊！」（編輯：張嘉哲）