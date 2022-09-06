威力彩狂飆5.8億！4星座財運旺翻　專家再曝「中獎秘訣」

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第四名、獅子座
中秋前穀神星落入獅子座的宮位，顯示獅子座能五穀豐收，財氣充沛，建議獅子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。
第三名、處女座
太陽落入處女座的命宮，顯示處女座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前多穿金黃色系與大地色的衣服，如：黃色、泥土的棕黃色.草地綠葉的綠色，都能得到大地之母與太陽的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。
第二名、雙魚座
海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前到洗臉盆泡手，接著冥想一些數字，冥想可以想自己喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝杯子，就能得到海王星神秘的加持 。
第一名、雙子座
火星進入雙子座的本命宮，顯示雙子座橫財看漲，財運能量噴發，然而火星為紅色，建議下注前多吃紅色食物或者喝杯西瓜汁等。都能提升大量財氣。
好運生肖：龍、兔、馬、豬
財運最旺時段：
中午11：00-1：00
下午15：00-17：00
晚上17：00-19：00
開運方位：東北方
小孟老師也提到，上述星座或生肖者，若血型為A型與AB型，偏財運勢更加提升，因為這兩種血型者判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。