在台吃海鮮奢侈？楊丞琳「遭挖爽吃照」 高檔價格網傻眼
楊丞琳近幾年赴陸發展順利，人氣也相當高，結果近日登上大陸綜藝節目時，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語，引爆台灣網友戰火，就有網友翻出不論是近日，甚至是七八年前時，楊丞琳都曾高調吃海鮮的照片跟貼文打臉她，紛紛酸「真的是太奢侈了！」引起討論。
回顧楊丞琳「海鮮說」事件，她登上登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，當時在節目上用餐吃豆腐魚時，一位節目嘉賓就表示「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳緊接著說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」表示過去「早年家裡經濟壓力也挺大的，很早就出來工作」隨後就突然說「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想表示年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事情。
結果節目片段網路瘋傳之後，網友開始當起糾察大隊，挖出過去她曾經爽吃海鮮的照片，包括螃蟹、生蠔、海膽等等，還有年輕時捧著一整條魚開心拍照的舊照，部落客「詹姆士的訐譙時間」更是一連PO出7張鐵證打臉，怒轟：「這一番令全台暴怒的言論，當然是激發台灣鄉民鬥志，找出一堆楊丞琳在台灣爽吃海鮮的照片與新聞，你在台灣的生活真是過得太奢侈了！」
另外，過去她也曾經與王心凌慶生吃飯，該間店也被發現是高級的日料餐廳，晚餐價格分別是4000、6000、8000元不等，讓不少網友紛紛酸「真的是太奢侈囉！」、「人設直接崩壞，真的不用這樣貶低台灣」；不過也有不少人幫忙緩頰指出「應該是指小時候經濟狀況不佳，吃海鮮是一種奢侈啦，主要是不用硬要扯到台灣」、「也許定義不同吧，是常見的魚蝦貝蟹，可能是魚翅、鮑魚、龍蝦、帝王蟹等高檔的才算吃海鮮」話題持續延燒中。（編輯：張嘉哲）