Subway諧音猜一台灣美食？蔡其昌深夜po海鮮文網笑噴

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蔡其昌說，某個晚上忙碌的行程，他和助理們都還沒吃飯，心裡想著怎麼快速止飢，便告訴助理：「前面吃個Subway好了！」沒想到助理一直開一直開，經過Subway也沒停車，蔡其昌趕緊提醒他：「ㄟㄟㄟ超過啦！」
蔡其昌說：「此時，我助理轉頭淡淡地回了我，『啊不是要吃虱目魚粥？』」。文末還標註「懂就懂」，笑壞許多網友。原來「虱目魚粥」的台語類似「薩馬梅」，與Subway很像。
但網友更在乎的是，臉書照片的虱目魚粥，魚肚肥美油脂豐厚，讓人猛嚥口水。網友嫌棄「這時間太萬惡了」、「又餓又好笑」，還有人問「太奢侈啦」、「台中大半夜還有海鮮可吃？」，蔡其昌回「不奢侈，一碗120」，網友炸鍋喊「比台南還便宜」，也有人以價格猜測，這碗粥來自西屯的平價銅板美食老店「台南蘇」，嚷著要吃爆「台中人奢華的日常」。
參選台中市長的蔡其昌是朋友眼中的「吃貨」，助理透露，蔡其昌每星期天晚上和陳柏惟直播「昌字號消夜食堂」，前晚主題是18歲公民權和颱風經驗，助理準備了泡麵讓他們邊聊邊吃，沒想到蔡其昌狂問：「台中有那麼多好吃的東西，為什麼讓我吃維力炸醬麵？」助理解釋泡麵是颱風天必備、年輕人的共同回憶，他才勉為接受，卻忍不住碎念：「我的新書（台中日日款）有介紹很多台中小吃耶！便宜又好吃，下次可不可以參考一下？」