COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Subway諧音猜一台灣美食？蔡其昌深夜po海鮮文網笑噴

▲蔡其昌臉書po的台中虱目魚粥只有120元，網友狂喊太便宜要「吃爆它」。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.09.06）
▲蔡其昌臉書po的台中虱目魚粥只有120元，網友狂喊太便宜要「吃爆它」。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.09.06）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-06 13:57:052022-09-06 14:21:13

藝人楊丞琳在中國綜藝節目稱在台灣「吃海鮮是奢侈的」引發爭議，網友狂曬台灣新鮮海產。立院副院長蔡其昌也跟風在臉書發了「海鮮文」，回憶有次錯過晚餐，建議助理買Subway止飢，助理卻過店不停，還問「啊不是要吃虱目魚粥」？笑壞許多網友，罵他「這時間po文太萬惡啦！」還有人從蔡其昌透露的驚喜價格，判斷來自西屯某知名銅板小吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女星楊丞琳在中國節目「還有詩和遠方3」談到自己是廣東人，又提到「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」，引發台灣網友砲轟。一時網路盡是「海鮮文」，網友們狂曬台灣海鮮照片。蔡其昌今（6日）凌晨跟上流行，但他不單單曬海鮮美味，還講了個「真人真事的深夜故事」。

蔡其昌說，某個晚上忙碌的行程，他和助理們都還沒吃飯，心裡想著怎麼快速止飢，便告訴助理：「前面吃個Subway好了！」沒想到助理一直開一直開，經過Subway也沒停車，蔡其昌趕緊提醒他：「ㄟㄟㄟ超過啦！」

蔡其昌說：「此時，我助理轉頭淡淡地回了我，『啊不是要吃虱目魚粥？』」。文末還標註「懂就懂」，笑壞許多網友。原來「虱目魚粥」的台語類似「薩馬梅」，與Subway很像。

但網友更在乎的是，臉書照片的虱目魚粥，魚肚肥美油脂豐厚，讓人猛嚥口水。網友嫌棄「這時間太萬惡了」、「又餓又好笑」，還有人問「太奢侈啦」、「台中大半夜還有海鮮可吃？」，蔡其昌回「不奢侈，一碗120」，網友炸鍋喊「比台南還便宜」，也有人以價格猜測，這碗粥來自西屯的平價銅板美食老店「台南蘇」，嚷著要吃爆「台中人奢華的日常」。

▲助理為「昌字號消夜食堂」直播準備了泡麵，吃貨蔡其昌內心覺得很空虛。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.09.06）
▲助理為「昌字號消夜食堂」直播準備了泡麵，吃貨蔡其昌內心覺得很空虛。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.09.06）
參選台中市長的蔡其昌是朋友眼中的「吃貨」，助理透露，蔡其昌每星期天晚上和陳柏惟直播「昌字號消夜食堂」，前晚主題是18歲公民權和颱風經驗，助理準備了泡麵讓他們邊聊邊吃，沒想到蔡其昌狂問：「台中有那麼多好吃的東西，為什麼讓我吃維力炸醬麵？」助理解釋泡麵是颱風天必備、年輕人的共同回憶，他才勉為接受，卻忍不住碎念：「我的新書（台中日日款）有介紹很多台中小吃耶！便宜又好吃，下次可不可以參考一下？」

台灣吃海鮮是奢侈？陳其邁臉書曬經典早餐鍋燒意麵

楊丞琳「吃不起海鮮」全台炸鍋！他逆風揭3關鍵：罵錯了

楊丞琳稱「在台沒吃過什麼海鮮」！網友集體幫忙恢復記憶

競選主打歌滅火器「繼續向前行」　蔡其昌笑：助理們很愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀