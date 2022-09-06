楊丞琳吃的「豆腐魚」是什麼？台灣還真的有 名字超特別
藝人楊丞琳近日上中國大陸節目，自稱沒吃過豆腐魚，在台灣也沒吃過什麼海鮮，引發台灣眾多網友砲火連連，狂刷各地海鮮照，然而就有網友在臉書社團、PTT上熱議「節目上有來賓說台灣沒有豆腐魚？那是什麼魚啊？」引發不少人熱議，據了解，這種豆腐魚就是台灣俗稱的「那個魚」、「狗母魚」，是一種東港特產小鰭鐮齒魚。
回顧當時後的片段，楊丞琳在陸綜節目上表示「豆腐魚好吃」，來賓問她「在台灣怎麼沒吃過？」結果旁邊來賓則搶答「台灣沒有豆腐魚的」，讓不少網友好奇「台灣沒有？那豆腐魚是啥？」、「大陸有的魚台灣怎會沒有啊？我們四面環海欸」、「摁？我怎印象我在台灣吃過豆腐魚啊？不就是狗母魚嗎？」
事實上，大陸所稱的「豆腐魚」在台灣還真的有，一般我們都稱之為「狗母魚」，是屏東東港的特產！據了解，當地的民眾還俗稱這種魚為「那個魚」，因為許多民眾要購買該種魚類時，都不知道該魚的名稱，常常跟老闆指著魚說「我要買那個」、「那個是什麼」，久而久之，大家也稱狗母魚為那個魚。
而根據漁業署、東港魚市場資訊，那個魚的正式名稱為「小鰭鐮齒魚」，外觀看起來就像小鰻魚，其肉質細嫩、是高鈣美食魚，不僅在市場買得到鮮貨，餐廳也有料理，最常見的就是用油炸的酥炸料理方式，是便宜又美味的下酒菜跟零嘴，也能夠做成湯或者魚丸，或是利用、蒸煮、三杯、紅燒的方式來烹飪，連總統蔡英文都愛吃炸狗母魚酥，還被新聞報導多次，沒想到因為楊丞琳上節目誇讚狗母魚相當好吃，意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）