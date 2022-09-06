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楊丞琳「從小家境差」吃不起海鮮？作家爆3尷尬證據質疑

▲女星楊丞琳稱自己小時候家境差，吃海鮮是很奢侈的事，引發網友炸鍋，對此，作家中古小姐也爆「3證據」提出質疑。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
▲女星楊丞琳稱自己小時候家境差，吃海鮮是很奢侈的事，引發網友炸鍋，對此，作家中古小姐也爆「3證據」提出質疑。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-06 16:02:262022-09-06 16:17:43

女星楊丞琳近日在螢幕前公開表示「我在台北長大，但是我是廣東人」，又說「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實在台灣吃海鮮是奢侈的事」，引發網友炸鍋，在網路上掀起「海鮮之亂」，不過針對「因為從小家境差吃不起海鮮」一事，作家中古小姐也揭3關鍵質疑，直呼「我覺得不行」。

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▲楊丞琳近日高調表示「我是廣東人」，引發台灣網友熱議。（圖／翻攝「台灣那點兒事」微博）
▲楊丞琳近日高調表示「我是廣東人」，引發台灣網友熱議。（圖／翻攝「台灣那點兒事」微博）
最近返台的旅日作家中古小姐今（6）日在臉書粉專發文，表示她今天早上在限時動態PO了楊丞琳的新聞，豈料有位激動的網友卻瘋狂私訊質疑「妳怎麼可以不查證？聽信新聞就隨便斷章取義，人家明明是說小時候家境不好所以吃不起海鮮」。

但中古小姐認為，「我看完影片還是打從心底不認為她的第一句話『其實我在台灣沒吃過什麼海鮮』是指小時候，但退一千步假設她是好了，那麼她小時候的窮到底有多窮？請問查證了嗎？我的讀者幫大家查證了，楊丞琳從小就在學芭蕾舞，要付費的那種。她13歲戴牙套。她唸學費稍微貴一點的華崗藝校」。

▲楊丞琳說「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
▲楊丞琳說「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
中古小姐表示，楊丞琳家裡都能負擔這些，「還是要說自己從小家庭經濟壓力挺大的、要說自己窮也完全OK，本來貧窮富有都是個人定義。尤其過去多窮多慘已經成為網路人設SOP」，但可怕的是「公眾人物塑造出的台灣觀感」，因為這麼一來，對岸的居民可能會認為「原來在台灣，從小可以學芭蕾可以戴牙套的孩子都吃不起海鮮呀」。

她認為「這種台灣形象你覺得OK我沒話說，但身為台灣人，我覺得不行，因為根本不是事實」，她也以自己舉例，「拿我新竹人身份來說好了，如果走到城隍廟對正在吃蚵仔煎的人說『哇，你好有錢都吃得起海鮮』，對方一定覺得這邊腦袋有問題」。

▲對於楊丞琳稱自己「小時候家境不好，吃海鮮很奢侈」一事，作家中古小姐也揭3關鍵打臉。（圖／翻攝自中古小姐臉書）
▲對於楊丞琳稱自己「小時候家境不好，吃海鮮很奢侈」一事，作家中古小姐也揭3關鍵打臉。（圖／翻攝自中古小姐臉書）
貼文一出，網友紛紛留言，「講的太好了」、「重點台灣是海島，吃不到海鮮實在太有趣了」、「真的，我就是覺得她太刻意覺得反感」、「她跟我差不多年紀，那時候可以學芭蕾又可以戴牙套還念私立的學校(高中)，家裡真的算是有錢的」。

事實上，根據《壹週刊》報導，楊丞琳其實早就被爆出「小時候家境並不好」，在16歲時就代父償還經商失敗欠下的900萬元；而她當時為了還債，省吃儉用，出門時最高單價花費不到5千元，積極接工作，把賺到的辛苦錢都交給母親。此外，她也看淡一切物質慾望，堅持不買名牌，直到2005年演出偶像劇《惡魔在身邊》、發行《曖昧》專輯後，人氣水漲船高，接到更多廣告代言，才終於還清債務，卸下肩膀上的重擔。（編輯：郭佩蓉）


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