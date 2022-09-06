楊丞琳「從小家境差」吃不起海鮮？作家爆3尷尬證據質疑

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但中古小姐認為，「我看完影片還是打從心底不認為她的第一句話『其實我在台灣沒吃過什麼海鮮』是指小時候，但退一千步假設她是好了，那麼她小時候的窮到底有多窮？請問查證了嗎？我的讀者幫大家查證了，楊丞琳從小就在學芭蕾舞，要付費的那種。她13歲戴牙套。她唸學費稍微貴一點的華崗藝校」。
中古小姐表示，楊丞琳家裡都能負擔這些，「還是要說自己從小家庭經濟壓力挺大的、要說自己窮也完全OK，本來貧窮富有都是個人定義。尤其過去多窮多慘已經成為網路人設SOP」，但可怕的是「公眾人物塑造出的台灣觀感」，因為這麼一來，對岸的居民可能會認為「原來在台灣，從小可以學芭蕾可以戴牙套的孩子都吃不起海鮮呀」。
她認為「這種台灣形象你覺得OK我沒話說，但身為台灣人，我覺得不行，因為根本不是事實」，她也以自己舉例，「拿我新竹人身份來說好了，如果走到城隍廟對正在吃蚵仔煎的人說『哇，你好有錢都吃得起海鮮』，對方一定覺得這邊腦袋有問題」。
貼文一出，網友紛紛留言，「講的太好了」、「重點台灣是海島，吃不到海鮮實在太有趣了」、「真的，我就是覺得她太刻意覺得反感」、「她跟我差不多年紀，那時候可以學芭蕾又可以戴牙套還念私立的學校(高中)，家裡真的算是有錢的」。
事實上，根據《壹週刊》報導，楊丞琳其實早就被爆出「小時候家境並不好」，在16歲時就代父償還經商失敗欠下的900萬元；而她當時為了還債，省吃儉用，出門時最高單價花費不到5千元，積極接工作，把賺到的辛苦錢都交給母親。此外，她也看淡一切物質慾望，堅持不買名牌，直到2005年演出偶像劇《惡魔在身邊》、發行《曖昧》專輯後，人氣水漲船高，接到更多廣告代言，才終於還清債務，卸下肩膀上的重擔。（編輯：郭佩蓉）