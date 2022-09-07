不顧父母阻攔！醫堅持娶「低學歷女友」 20年後卻後悔了
感情雖說有賴兩人的經營維持，可是否能細水長流，還是可能受彼此的門第、學歷影響。就有民眾在網路上分享朋友的親身經歷，男方本業為醫生，家境殷實，後與女方相遇並願結為連理，可男方父母嫌棄女生學歷低且出身貧寒，故開出條件阻攔，但男子依舊堅持「守護愛情」，可在20年後他後悔了，因為一雙兒女竟都考不上大學，懷疑是「基因的力量」。
原PO於臉書社團《匿名2公社》分享友人故事，表示醫生好友在20多年前與同診間的同事交往，歷經同居後決定結婚，但因女方學歷較低、家境清寒，被重視門當戶對的長輩拒絕。因改變不了兒子的決心，男方父母開出「女方考上大學，兒子就能娶她進門」的條件，但女方努力3年，仍考不上任何大專院校，且連日夜間二專、三專都落榜。
雖未達成條件，但男方仍先斬後奏將女友娶回，一同育有1男2女，小孩還都遺傳到媽媽姣好的容貌。男方非常開心，於北市蛋黃區置產，並送孩子到最好的學區讀書，同時在課後培養他們的才藝。
20年多後，原PO嘆「基因的力量很強大...」，雖然現在大學錄取率不斷飆升，可兩人的小孩卻不斷名落孫山，這使看重後代教育程度的兩老更為不滿，男方便把這些煩惱告訴原PO，原PO則回「不聽老人言吃虧在眼前...我都不知道怎麼安慰他。」
網友回應「零分都能上了，學校考不上？現在的爛學校，只要有錢，隨便考一下就能讀了」、「現在考不上大學真的也是奇葩，零分都能上了」，不少人則安慰「會讀書的未必一定有成就，很多成績好的，長大都是給『不會讀書的人』打工幹活的」、「家世這麼好，小孩只要品性優良、價值觀正確，學歷根本不重要」。 （編輯：李惠婷）