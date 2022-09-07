阿堂鹹粥一碗260爆沒開發票！老闆火了：全台南就我要開
台南標榜擁有70年歷史且是3代經營的老店「阿堂鹹粥」，繼去年底漲價之後，短短九個月再宣布漲價，且漲幅高達60元，一碗鹹粥要價260元，讓不少老饕無法接受，除了價格之外，阿堂鹹粥另外則被網友爆料「業者不會主動給發票」，是一直以來的陋習。對此，老闆則出面表示「為什麼只有我開發票？」
台南知名的阿堂鹹粥一碗訂價260元引起爭議，有網友在PTT爆料表示「上個月才去光顧，沒想到點完餐先結帳，想說賣這麼貴為什麼不用開發票？可能因為是傳統老店吧……後來回家爬文之後，才知道阿堂鹹粥是要開發票的，而且不主動開是他們的陋習，常常是客人要了才開，台南的國稅局加油好嗎？」
事實上，今年2月阿堂鹹粥就被檢舉沒開發票，當時有員工出面說明，投訴人的用餐時間接近中午12點，已經準備休息，發票機當時在清潔，所以才漏開發票，不過，該種說法並不被國稅局接受，如今又因為漲價風波，又有網友上網爆料，國稅局將啟動稽查動作。
對此，阿堂鹹粥老闆張春堂心裡不服氣表示「台南就我在開而已，誰在開發票，心裡面會覺得不服氣，為什麼只有我」，對此，財稅局南區國稅局副局長謝慧美回應「已有接獲民眾檢舉，若查證後屬實，將依法要求補稅，若是違規3次以上，會祭出停業處分，如果屢次不改，最重將停業6個月，至於後續結果如何，仍待國稅局人員到場稽查」。（編輯：張嘉哲）