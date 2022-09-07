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戰到半夜成交！屋主1問題「人夫神回」下殺880萬　網傻眼

▲日前一名人夫透露，看中5380萬元的透天厝，但他預算只有4500萬，沒想到最後竟然成功交屋，讓不少網友驚呆。（示意圖／shutterstock）
▲日前一名人夫透露，看中5380萬元的透天厝，但他預算只有4500萬，沒想到最後竟然成功交屋，讓不少網友驚呆。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 09:24:21

這買房經驗不是人人有！日前一名人夫透露，看中5380萬元的透天厝，但他預算只有4500萬，因此仲介都拒收斡旋，結果某次跟老婆去附近探勘時，正巧遇到屋主返家，雙方約了一天詳談，沒想到最後結局超展開，只因屋主好奇「為什麼想買這間房子」，人夫神回應讓他順利以4500萬元成交買到，引發不少網友驚呼。

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一名男網友在PTT分享「買房奇遇記」，透露當初考慮爸媽年紀大了，同住方便照料又能兼顧孫子，因此把買房目標訂在100坪左右的電梯透天，而原PO推估「大概就蛋白區價位落在4000-5000萬元之間」直到前陣子，媽媽剛好看到喜歡的房子，建坪136、地坪68，開價5380萬元。

不過，該男網友預算僅有「4500萬元」，仍找了數家仲介，希望4500萬含服務費能購入，但都沒有半個房仲願意收斡旋，其中一個說因為上一組有人開4680萬（含服務費），都被屋主一口回絕，正當男網友想要放棄時，他帶著老婆到該間房附近晃一晃，且兩人也商討好，「如果真的很喜歡，看看能不能再拉高預算」，正巧看到屋主返家。

▲一名網友分享自己買中古屋的故事，過程曲折但最後順利成交極限價格，讓他相當高興。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一名網友分享自己買中古屋的故事，過程曲折但最後順利成交極限價格，讓他相當高興。（示意圖／翻攝Pexels）
男網友鼓起勇氣與屋主約談，屋主劈頭就問「怎麼會想買這間房子？」原PO展現誠意回應「一方面能照顧媽媽，以及想圓爸爸有個小花園的夢想」，當下屋主內心彷彿被觸動般，他也侃侃而談表示，8年前與男網友一樣是個孝子，「勇敢捏下去買了這間房子」，無奈老天捉弄人，「交屋裝潢到一半，家中出了一些狀況，爸爸永遠都沒辦法跟他一起住了。」隨即兩人暢聊五小時，聊到半夜一點多，最終在男網友勇敢提問「能不能再便宜一點？」時，屋主突然霸氣的說「就你說的4500萬，我少賺200多萬，交你一個朋友！」

一席話讓男網友相當感動，也在9月初順利簽約，現在正準備籌備裝潢事宜。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「下次買房記得去那邊晃一下啊你各位」、「買房真的也是需要契機......完全是看投不投緣」、「這個就是看對眼了」、「恭喜你！你平常一定有做很多好事，下殺880萬真的太絕」、「恭喜啊！買房真的太看時運了」。（編輯：張嘉哲）

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