連千毅NFT、假貨連環爆！律師曝3點直勸：不如自己認罪

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「發行NFT涉嫌詐欺」的部分，楊律師建議最好的處理方式是履行當初承諾，與每一位消費者達成和解，這樣就能以「我自始沒想騙任何人，雖然我中途未履行承諾，但這只是給付遲延，我最後仍言而有信，沒半個買方受到損害」的說法做主張，很有可能因此從詐欺罪轉為無罪。
「賣假貨涉嫌詐欺」的部分，楊律師認為連最好直接認罪，若連辯稱不知自己賣假貨，檢察官會接著詢問「向誰批貨？」、「成本價多少？」等問題，貨源可想而知並非來自大廠或代理商，低廉的成本價馬上便會被識破，不如不繞圈子，直接認罪。認罪後則要和每一位消費者達成和解並退費，即能爭取減刑或緩刑。
「可能」的部分，楊律師推測被仿冒的大廠有機率陸續提起「違反商標法之類」的刑事告訴，而這也只能認罪，接著與每間大廠談和解、賠償以爭取減刑或緩刑。律師總結，以上多樁罪狀加上大量的被害者及大廠，連千毅絕對無法賠出所有損害，故若上述辯護策略都不可行，楊律師認為「檢察官必定起訴，法官必定重判」。
不過對於「販賣假貨」一事，連千毅落網後僅表示自己是代言，其餘部分都不知情；今天凌晨，檢方諭令連千毅等人分別以5至20萬交保。據悉，凌晨1時30分左右，有3名刺青男子拿錢來幫連千毅交保，但才剛步出地檢署，隨後又被刑事局人員開車帶走。（編輯：李惠婷）