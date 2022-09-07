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迎中秋！最狂員餐「普橘島」開賣月餅　無花果酥口味驚豔

▲中秋將至，有「全台最狂員工餐廳」之稱的普橘島，由首席甜點師推出手工現做月餅。（圖／普橘島提供）
▲中秋將至，有「全台最狂員工餐廳」之稱的普橘島，由首席甜點師推出手工現做月餅。（圖／普橘島提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-09-07 12:19:43

再過幾天就是全民最期待的中秋節，疫情無法阻止民眾返鄉團聚思切之心，全家一起賞月話家常時，除了烤肉是標配，少不了應景的柚子與月餅，中秋節能享受一盒好吃的月餅，團圓的滋味更美味。有「全台最狂員工餐廳」之稱的橘子集團員工餐廳普橘島，除了精緻多元的員工餐，竟還賣起手工現做月餅，讓人打趣留言敲碗：「徵求代買黃牛」。

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由遊戲產業起家的gamania橘子集團，用行動落實對員工「樂業安居」的企業承諾，最狂員工餐廳的「普橘島」不僅是餐飲交流空間，講究餐點食安與美味之餘，島內還有甜點師坐鎮，也是普橘島最強都市傳說「米奇神甜點」，這次因應即將到來的中秋佳節，推出手作中秋月餅禮盒，並舉辦有獎徵答讓眾人猜猜祕密酥餅口味，除了經典的蛋黃酥之外，另一款正是由甜點師米奇創意研發的獨特口味「無花果酥」。

▲口味獨特的「無花果酥」，口味令人驚豔。（圖／普橘島提供）
▲口味獨特的「無花果酥」令人驚豔。（圖／普橘島提供）
每年中秋節前夕都會湧現月餅搶購潮，最狂員工餐廳「普橘島」今年推出2入、4入月餅禮盒，口味包含蛋黃酥及無花果酥，很適合送禮或是買來自己品嘗。蛋黃酥使用蛋黃、紅豆沙製成，透過酥皮層層包覆，厚實飽滿的餡料就是普橘島一如既往的風格。蛋黃酥表層刷上蛋液烘烤至金黃油亮，剛出爐香氣撲鼻，口感綿密鹹甜，漂亮的橫切面讓人看了垂涎欲滴。

▲蛋黃酥的切面秀讓人食指大動。（圖／普橘島提供）
▲蛋黃酥的切面秀讓人看了食指大動。（圖／普橘島提供）
首席點師米奇更考量到市面上的酥餅口味較少，特地研發出創新的月餅吃法，推出罕見的「無花果酥」，以鳳梨酥的概念製作，將餡料替換成夏季盛產的無花果，本身擁有獨特香氣及纖維口感，紅潤的內餡顏色不只美味還很吸睛。普橘島月餅禮盒都是現做現賣，數量依現場販售為主，不過當然是員工限定啦！

▲餡料厚實飽滿的蛋黃酥是員工限定好味。（圖／普橘島提供）
▲餡料厚實飽滿的蛋黃酥是員工限定好味。（圖／普橘島提供）
▲普橘島有甜點師米奇坐鎮，「米奇神甜點」是普橘島最強都市傳說之一。（圖／普橘島提供）
▲普橘島有甜點師米奇坐鎮，「米奇神甜點」是普橘島最強都市傳說之一。（圖／普橘島提供）

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