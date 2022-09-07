台南殺警案偵結起訴！檢方求處死刑：惡性重大無矯治可能

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回顧台南殺警案，起因是機車失竊，一名37歲的吳姓男子到台南遊玩，向租車行租借機車後，將車停放於中西區赤崁街，不料卻忘記拔鑰匙，事後發現機車遭竊。於是吳男夥同家屬，向台南市警二分局民權所報案。警員凃明誠、曹瑞傑獲報後，驅車前往安南區找車，未料竟遇上明德外役監在逃兇嫌林信吾，遭伏擊刺殺後雙雙身亡。
法醫初步檢驗結果，凃員身上有17處刀傷，最嚴重傷勢為左邊頸動脈被切破，頸靜脈被切斷，另外胸部也中了一刀，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹員身上有38處刀傷，最嚴重傷勢為胸部深度刀傷。
林信吾犯案後先騎贓車到土城高中廁所內，清洗血跡，並丟棄兇刀，再搭計程車回到中西區赤崁樓附近，又改搭公車前往東區，在台南市立醫院站下車後，改坐公車遊車河，二度搭計程車，這次前往保安火車站，買票打算前往嘉義。
林信吾隨後在新營二度偷機車到超商持槍行搶，這才給了專案小組破案契機；林信吾搶完超商後，棄車搭白牌計程車往高雄，又搭乘和欣客運到台中，他故弄玄虛，實則是想北上，不過該班次未經朝馬轉運站直往新竹，給了警方3小時沙盤推演，隨後在和欣新竹站四個方向附近都佈下伏兵，林信吾一下車就遭壓制逮捕。（編輯：倪浩軒）