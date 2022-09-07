中秋吃「烤青椒」滿是菜臭味？專家教1刀神解：還更多汁
沒過幾天便來到眾人期待的中秋連假，這幾天除了觀賞美麗的月亮外，烤肉必定是多數人的首選行程，不少家長為了均衡飲食，會在烤盤上放些各色椒類，但多數小朋友皆抗拒其特殊的「菜味」，臺北農產就教給眾人一招，在處理蔬菜時遵循這個切法，不僅能減少青椒自身的菜臭味，也能保住椒體本身的水份。
雖然多數小孩不太喜歡青椒，但從營養面來說，青椒、黃椒、紅椒等甜椒都是優質天然蔬菜，富含膳食纖維及維生素C，若家長有心勸小朋友多吃，可以依照臺北農產所提供的方法來去除特殊氣味。
臺北農產於臉書上表示，那個讓眾孩童聞之色變的味道是內含的「槲皮素」造成，只要在料理青椒前，依照青椒生長方向直切，這樣就能減少破壞其細胞壁，達到減少氣味的作用。
北農小編表示，「這樣切，大小朋友都超愛吃」，減少橫切即能降低氣味釋放，簡單來說就是烤肉時整條下去烤不要切，吃起來會洋溢多汁，口感又清香又甜。
此外，《NOWnews今日新聞》也曾分享「烤肉常翻面並非錯誤」的文章，多數人會以翻面會讓肉烤不熟或肉汁流失等理由阻攔，但東海大學應用物理系教授卻提出科學證據破解迷思，實驗結果是「翻越多次，就能越快把肉煎好」，有興趣的讀者可以點看此連結。（編輯：李惠婷）