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楊丞琳「家境被挖出」！網紅竟逆風開戰：不要只會挑新聞

▲臉書粉專「台灣迷因」挖出楊丞琳家境來暗酸，結果卻釣出知名YouTuber比特王開戰：「不要只會挑新聞！」（圖／楊丞琳IG）
▲臉書粉專「台灣迷因」挖出楊丞琳家境來暗酸，結果卻釣出知名YouTuber比特王開戰：「不要只會挑新聞！」（圖／楊丞琳IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-07 14:42:57

台灣女星楊丞琳，因日前在中國節目上表示「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的」意外引發網友戰火。為此，知名YouTuber「比特王」就槓上臉書粉專「台灣迷因」並嗆聲：「不要只會挑新聞啦！」

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知名臉書粉專「台灣迷因」6日PO出楊丞琳家境的相關報導，暗酸「請大家不要再抹黑楊丞琳。」認為楊丞琳的意思是，在台灣能給小孩戴牙套，且從3歲開始學芭蕾舞11年，是經濟條件不好的家庭，「剛好戴牙套也不方便吃海鮮，所以吃海鮮是奢侈的，請大家不要誤會她。」

最後小編更暗酸「我爸媽一定都把錢拿去給我吃海鮮，不給我裝牙套跟學芭蕾，我才不能變成楊丞琳賺大錢，對此我後悔不已，以後我也不會浪費錢讓我的小孩吃海鮮，畢竟在台灣吃海鮮真的很奢侈。」

▲女星楊丞琳稱自己小時候家境差，吃海鮮是很奢侈的事，引發網友炸鍋，對此，作家中古小姐也爆「3證據」直接打臉。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
▲楊丞琳的海鮮風波，掀起台灣網友們戰火。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
貼文雖獲大多網友支持，但也有另一派人士批評「幹嘛這樣，錢都拿去裝牙套、學芭蕾了」、「上次罵王心凌，這回罵楊丞琳，那以後是不是要罵張韶涵？」「加油做自己，不要被政治影響，支持楊丞琳」、「人家是說小時候家裡窮，所以吃海鮮很奢侈，和台灣人很窮吃不起海鮮是兩個意思，被斷章取義了。」

怎料，網紅「比特王」也來留言嗆聲「不要只會挑新聞啦！全面一點行不行？」台灣迷因也不甘示弱，認為自己是在幫楊丞琳澄清，所有故事也都是楊丞琳本人親口說的，並反酸「我在關心他吃不了海鮮耶，你怎這麼激動」、「一定是學芭蕾跟戴牙套才會在辛苦的童年吃不上海鮮，你說對吧？」。

▲為了楊丞琳的海鮮風波，知名YouTuber比特王槓上臉書粉專台灣迷因：「不要只會挑新聞！」（圖／台灣迷因臉書粉專）
▲YouTuber比特王認為台灣迷因是在斷章取義，狠嗆「不要只會挑新聞！」（圖／台灣迷因臉書粉專）
事實上，楊丞琳該段爭議影片長達3分多鐘，前後語句為「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那～」結果網路上瘋傳的截圖卻把「早年家裡的經濟壓力也挺大的」忽略掉，才會引起風波。不過也有不少人再看完原影片後，決定逆風力挺楊丞琳。（編輯：詹鎰睿）


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