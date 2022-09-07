楊丞琳「家境被挖出」！網紅竟逆風開戰：不要只會挑新聞

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最後小編更暗酸「我爸媽一定都把錢拿去給我吃海鮮，不給我裝牙套跟學芭蕾，我才不能變成楊丞琳賺大錢，對此我後悔不已，以後我也不會浪費錢讓我的小孩吃海鮮，畢竟在台灣吃海鮮真的很奢侈。」
貼文雖獲大多網友支持，但也有另一派人士批評「幹嘛這樣，錢都拿去裝牙套、學芭蕾了」、「上次罵王心凌，這回罵楊丞琳，那以後是不是要罵張韶涵？」「加油做自己，不要被政治影響，支持楊丞琳」、「人家是說小時候家裡窮，所以吃海鮮很奢侈，和台灣人很窮吃不起海鮮是兩個意思，被斷章取義了。」
怎料，網紅「比特王」也來留言嗆聲「不要只會挑新聞啦！全面一點行不行？」台灣迷因也不甘示弱，認為自己是在幫楊丞琳澄清，所有故事也都是楊丞琳本人親口說的，並反酸「我在關心他吃不了海鮮耶，你怎這麼激動」、「一定是學芭蕾跟戴牙套才會在辛苦的童年吃不上海鮮，你說對吧？」。
事實上，楊丞琳該段爭議影片長達3分多鐘，前後語句為「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那～」結果網路上瘋傳的截圖卻把「早年家裡的經濟壓力也挺大的」忽略掉，才會引起風波。不過也有不少人再看完原影片後，決定逆風力挺楊丞琳。（編輯：詹鎰睿）