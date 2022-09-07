楊丞琳「海鮮論」風向變了！鳳梨一張照挨轟 高EQ秒回應
楊丞琳日前上大陸綜藝節目時，講出「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語引發爭議。而網紅鳳梨（吳泓逸）6日便在社群網站PO出一張正在煮海鮮的照片，並表示「我TMD超奢侈！」引來部分網友不滿，認為身為網紅不該這樣沒搞清楚就跟風亂酸，讓鳳梨也親自回應。
鳳梨日前在臉書上發出一張自己在煮粥的照片，寫下「在台灣吃海鮮絕對是種遙不可及的奢侈，當08真的奢侈起來的時候，連我老母都會嚇到吃手手，龍蝦、生蠔只是拿來燉粥而已，我TMD超奢侈」並表示「我就不信還有誰能吃到海鮮…有種貼上來我看」讓不少網友紛紛留言許多海鮮照。
不過，也有網友認為鳳梨發言不恰當，就有人留言「人家說小時候家裡窮吃不起也有事？」而鳳梨則是高EQ順著網友的話回應「我小時候也窮，我說我吃海鮮奢侈有錯？」讓不少網友直呼「神回應，如果以前家境不好，現在能吃海鮮確實算奢侈啊，要護航別護航到這來吧」。
而對於這次海鮮風波事件，楊丞琳截至目前為止都沒回應，僅6日因行程緣故現身北京，這是她在「海鮮炎上風波」後首度露面，中國網友將其身影逐一拍下，照片中能看到她穿著清爽簡單的條紋針織衫及白褲，戴圓圈大耳環襯出小臉，長髮飄飄走在機場中，頗為顯眼。接著楊向拍攝自己的粉絲打招呼，雖然戴著口罩，但仍能發現她幾乎沒什麼表情，不知情緒是否被該風波影響。（編輯：張嘉哲）