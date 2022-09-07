監院彈劾交通部次長祁文中 時力要求為太魯閣事故請辭
去年4月2日發生台鐵太魯閣號408次列車出軌事故，造成49人死亡、3 百餘人受傷的悲劇，震驚各界。監察院今（7）日表示，台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等3人怠忽督導之責，通過彈劾、移送懲戒法院。時代力量立院黨團呼籲祁文中應請辭負責。
時力指出，依監察院新聞稿表示，現任交通部常務次長、被彈劾人祁文中，於2020年同意交通部函鐵道局解除臺鐵總體檢三項列管事項，有督導不周之實；且於臺鐵局代理局長期間，職司指揮監督之責，卻疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施之基本要求，顯見祁文中「怠於執行職務，有督導不周及執行不力之失」。
時代力量表示，立院黨團過去便曾召開記者會指出，2018年普悠瑪事故後，台鐵總體檢報告一共列出144項改善要求，其中編號1303 列管改善事項「有關軌道沿線施工路段應加強沿線路段安全防護，以確保行車營運安全」，交通部竟於2020年3月16日就解除列管，凸顯解除列管形同橡皮圖章，毫無實際管考效果。
時力黨團呼籲遭到彈劾，對於普悠瑪事故後，負責行政院「臺鐵總體檢報告」144項改善事項督導責任卻怠忽職守，導致2021年太魯閣號重大死傷悲劇的主因之一，至今卻還擔任交通部次長的祁文中，已無法令國人信服其能力，應知所進退，負起責任辭職下台。