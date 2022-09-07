基本工資連7漲！小老闆卻哀號「我們被剝削」：真的難做
基本工資將連7次調漲！基本工資審議委員會於9月1日拍板，2023年基本工資月薪調漲至2萬6400元，幅度達4.56％，而基本時薪由168元調為176元。對勞工來說，雖算好事一樁，不過卻有經營小公司的老闆哀號「我們被剝削」，心聲曝光也引起討論。
聽聞基本薪資明年又將調漲的消息，一位小老闆在論壇Dcard上崩潰表示「基本薪一直漲，疫情肆虐三年，我一點都不想發薪水，請了賺不了錢的員工，為了符合法規政府一直幫他們加薪，真的讓現在的老闆很難做，原物料漲租金漲，真正有社會產值的行業不斷被剝削」。
心聲曝光後，多數網友卻不留情吐槽「那你就把賺不了錢的員工都資遣，然後留你自己一個就好了」、「就算基本工資不漲，你也不見得想發，牽拖那麼多」、「當老闆這麼委屈，那你可以去給別人當員工」、「如果連付基本工資都有壓力的話，店收起來去當員工吧」、「做12年的前公司老闆每年都說虧錢，每次漲基本工資就罵政府說活不下去，結果連年買新車 、冷凍冰箱、液晶電視」。
另外也有人誠心給予建議「如果請員工無法替你賺更多錢，不是員工請太多，就是其實老闆自己做就好」、「只付基本工資，只能請沒什麼產值的員工」、「我開鞋店的，正職我都給4萬多，我覺得很值得啊，員工都很認真工作」。（編輯：潘毅）