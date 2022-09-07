「楊丞琳沒那麼無知」　政委張景森：霸凌讓我不寒而慄

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至於楊丞琳是否侮辱台灣人吃不起海鮮，張景森說，要看過完整影片才能論斷，「依照常識判斷，我也不覺得她會無知到認為可以欺騙中國人說台灣人吃不起海鮮。就算她那麼想，我也不認為中國人無知到相信台灣人吃不起海鮮」。
張景森說，台灣藝人在中國大陸，講一些當地人喜歡聽的話，無可厚非，但不見得每一個人都是黃安、邱毅和黃智賢，用偏激的言論侮辱台灣，以討好小粉紅，「楊丞琳說話也許不盡周延，但也不適合浪費我們的情緒來討論這件事」。
今下午，張景森再發文談楊丞琳事件，認為純粹是對方表達方式不清，「她就只是一個藝人，就這麼點小錯，就是有人要拿這一點芝麻豆大的事情蠻打狠批，然後又有一大堆網路盲流跟風，把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄」，直言台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。
對於內政部以「笑死」梗圖揶揄楊丞琳，網友感到不滿，在張景森的貼文下留言，「那您知道貴黨的內政部長正在助長這樣的荒唐言論嗎？可以拿出基本的道德良知來嗎？真的為了選舉什麼都基本的道德仁義可以視如草芥嗎？」不少人支持張景森，「看完有關影片，我認為楊的言辭，屬於基本正常」、「同意，如果這種事就讓大家不服氣的曬海鮮圖，那和小粉紅的玻璃心就沒有不同了」！（編輯：楊穎軒）