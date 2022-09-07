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「楊丞琳沒那麼無知」　政委張景森：霸凌讓我不寒而慄

▲楊丞琳身陷「海鮮風波」。（圖／菱格世代DD52提供）
▲楊丞琳身陷「海鮮風波」。（圖／菱格世代DD52提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-07 17:35:552022-09-07 17:49:29

楊丞琳在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》中，脫口「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」、「我在台北長大，但是我是廣東人，先生是蚌埠人」，遭部分台灣人放大解讀，公開批鬥。行政院政務委員張景森發文聲援楊丞琳，「她不會無知到認為可以欺騙中國人台灣人吃不起海鮮」！

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▲楊丞琳踢館《乘風破浪的姐姐2》成功。（圖／樹與天空 提供）
▲楊丞琳人紅是非跟著來。（圖／樹與天空提供）
張景森在臉書表示，楊丞琳說自己從小就出道唱歌，必須工作賺錢，承認書讀得很少，可想而知出身在不是很有錢的家庭，「對貧窮的家庭來說，台灣海鮮真的並不便宜」，楊丞琳稱小時候家裡很少吃到海鮮，可以理解。

至於楊丞琳是否侮辱台灣人吃不起海鮮，張景森說，要看過完整影片才能論斷，「依照常識判斷，我也不覺得她會無知到認為可以欺騙中國人說台灣人吃不起海鮮。就算她那麼想，我也不認為中國人無知到相信台灣人吃不起海鮮」。

▲張景森發長文力挺楊丞琳。（圖／NOWnews資料照） 
▲張景森發長文力挺楊丞琳。（圖／NOWnews資料照） 
張景森說，台灣藝人在中國大陸，講一些當地人喜歡聽的話，無可厚非，但不見得每一個人都是黃安、邱毅和黃智賢，用偏激的言論侮辱台灣，以討好小粉紅，「楊丞琳說話也許不盡周延，但也不適合浪費我們的情緒來討論這件事」。

今下午，張景森再發文談楊丞琳事件，認為純粹是對方表達方式不清，「她就只是一個藝人，就這麼點小錯，就是有人要拿這一點芝麻豆大的事情蠻打狠批，然後又有一大堆網路盲流跟風，把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄」，直言台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，否則真的有點可怕。

▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場。（圖／微博： 月月孟）
▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場，表情似乎有些無奈。（圖／月月孟微博）
對於內政部以「笑死」梗圖揶揄楊丞琳，網友感到不滿，在張景森的貼文下留言，「那您知道貴黨的內政部長正在助長這樣的荒唐言論嗎？可以拿出基本的道德良知來嗎？真的為了選舉什麼都基本的道德仁義可以視如草芥嗎？」不少人支持張景森，「看完有關影片，我認為楊的言辭，屬於基本正常」、「同意，如果這種事就讓大家不服氣的曬海鮮圖，那和小粉紅的玻璃心就沒有不同了」！（編輯：楊穎軒）


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