正妹主播來台尋根！自我調侃是「雞蛋」 背後原因有洋蔥
美國正妹主播來台「尋根」？背後的故事充滿洋蔥，Youtube平台《不要鬧工作室》，此次訪問到一名年輕亮麗的金髮主播Olivianna，她對台灣有著深厚的情感，影片中她也不諱言表示，自己的家鄉「就是台灣」，更讚嘆台灣除了令人驚嘆的文化、台灣人的友善，美食更是令人難以抗拒。Olivianna表示，此次造訪「家鄉台灣」2周，發誓要天天喝珍奶、吃雞排，就算體重增加也不在乎，讓網友們不禁直呼：「太可愛了」、「真的台灣魂，講中文好聽又溫柔，歡迎回家」。
據了解，Olivianna的父母為基督教傳教士，小時候就常居台灣並就讀小學，後來才返回美國，但仍持續不斷的學習中文，高中時期又回到台灣，最後回美國唸大學。但Olivianna表示，台灣真的讓她念念不忘，即便在美國唸大學，也時常到台灣尋「家鄉味」，因為這段奇特的人生經歷，每當有人問起她「你的家鄉在哪？」，她總是豪不猶豫地說「台灣」，甚至自我調侃自己是個「雞蛋」，意思是「外表是白的，內裡是黃的」，影片末她更是大讚「台灣就是讓我這麼開心」。
而過去曾在美國伊利諾州，擔任記者及主播的Olivianna，之後要搬去阿拉巴馬州的伯明罕，她也緊抓著來台的機會，迫不急待的要品嘗台灣鄉民美食，發誓要天天喝珍奶+雞排，更秀出一口道地的流利中文，大喊變胖也不管了。其他網友則紛紛表示「講中文好聽又溫柔，歡迎回家」、「忽然一口中文，讓大家如此親近，蛋妹真討人喜歡」、「中文好好」、「太強了！講中文完全沒有囗音」。（編輯：林盈君）