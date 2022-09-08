iPhone14登場！眾見「台灣亮點」不買了　內行全改推這支

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對比去年價格，iPhone 13與iPhone 13 mini售價分別為25,900與22,900元起，此外iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max價格為32,900與36,900元起，發現iPhone 14全系列都上漲2000元，而最頂規的旗艦機 iPhone 14 Pro Max最大容量1TB的價格為56,400元，對比前代的相同規格為54,400元，也相對上漲2000元。
價格曝光之後，不少網友紛紛回應「這定價會想買PRO的比較多吧」、「傻眼，還以為會更便宜或者持平」、「那沒差啊直接買13或者12就好了啊，都有降價，完全不需要升14」、「除非需要買到Plus系列，不然直接殺13就好了，便宜三千」、「買14不如買13Pro，不然就直上14Pro，結案」、「14價格這樣賣會滯銷吧，要買14不如直接買13PRO」、「看完發表會，14的價格讓我決定直接買13PRO了」、「14沒搭新晶片不用考慮了，13pro，14pro二擇一」。（編輯：張嘉哲）
iPhone 14系列新機售價：
iPhone 14 藍/紫/午夜/星光/RED
128/27900
256/31400
512/38400
iPhone 14 Plus 藍/紫/午夜/星光/RED
128/31900
256/35400
512/42400
iPhone 14 Pro 深紫/金色/銀色/太空黑
128/34900
256/38400
512/45400
1TB/52400
iPhone 14 Pro Max 深紫/金色/銀色/太空黑
128/38900
256/42400
512/49400
1TB/56400
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