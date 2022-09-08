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iPhone14登場！眾見「台灣亮點」不買了　內行全改推這支

▲蘋果一年一度的發表會今（8）日凌晨登場，總共推出一系列的iPhone 14新機。（圖／蘋果官網）
▲蘋果一年一度的發表會今（8）日凌晨登場，總共推出一系列的iPhone 14新機。（圖／蘋果官網）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 07:05:38

蘋果一年一度的發表會今（8）日凌晨登場，總共推出一系列的iPhone 14新機，讓不少果粉躍躍欲試，不過其中公布美國的價格並未浮動，但台灣的價格卻比上一代貴上兩千元，讓不少用戶相當傻眼，表示那乾脆買iPhone 13系列，甚至是降價更多的iPhone 12系列即可，引起討論。

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蘋果在這次秋季發表會上發布全新iPhone 14系列，iPhone 14 Pro系列外觀更是稱自iPhone X問世5年以來最大改變，螢幕也剪去瀏海改採藥丸狀挖孔設計，還帶來軟體整合的互動顯示，更有新顏色亮相，不過價格方面卻讓台灣用戶並不滿意，都比前代上漲2000元，最便宜的iPhone 14為2萬7900元起在PTT iOS版上掀起廣大討論。

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會推出iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等新機。（圖／官方提供）
對比去年價格，iPhone 13與iPhone 13 mini售價分別為25,900與22,900元起，此外iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max價格為32,900與36,900元起，發現iPhone 14全系列都上漲2000元，而最頂規的旗艦機 iPhone 14 Pro Max最大容量1TB的價格為56,400元，對比前代的相同規格為54,400元，也相對上漲2000元。

價格曝光之後，不少網友紛紛回應「這定價會想買PRO的比較多吧」、「傻眼，還以為會更便宜或者持平」、「那沒差啊直接買13或者12就好了啊，都有降價，完全不需要升14」、「除非需要買到Plus系列，不然直接殺13就好了，便宜三千」、「買14不如買13Pro，不然就直上14Pro，結案」、「14價格這樣賣會滯銷吧，要買14不如直接買13PRO」、「看完發表會，14的價格讓我決定直接買13PRO了」、「14沒搭新晶片不用考慮了，13pro，14pro二擇一」。（編輯：張嘉哲）

iPhone 14系列新機售價：


iPhone 14 藍/紫/午夜/星光/RED

128/27900

256/31400

512/38400

iPhone 14 Plus 藍/紫/午夜/星光/RED

128/31900

256/35400

512/42400

iPhone 14 Pro 深紫/金色/銀色/太空黑

128/34900

256/38400

512/45400

1TB/52400

iPhone 14 Pro Max 深紫/金色/銀色/太空黑

128/38900

256/42400

512/49400

1TB/56400

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