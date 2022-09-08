iPhone14太貴不想買？「3舊款」下殺6千元　這支意外漲價

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不過，在iPhone 14系列推出之後，舊機款一如往常調整價格，其中包括前代6.1吋iPhone 13各容量版本機型的下修幅度為1千元，128GB從2.59萬元調降為2.49萬元，256GB從2.94萬元調降為2.84萬元，512GB從3.64萬元調降為3.54萬元；5.4吋iPhone 13 mini則是各機型調降2千元，128GB從2.29萬元調降為2.09萬元，256GB從2.64萬元調降為2.44萬元，512GB從3.34萬元調降為3.14萬元。
另外更早前的iPhone 12更是大幅度降價，6.1吋iPhone 12，64GB從2.69萬元調降為2.09萬元，128GB從2.85萬元調降為2.25萬元，256GB從3.2萬元調降為2.6萬元，全數調降6千元，等同於購買舊機款降價幅度搭配這次iPhone 14系列新機漲價，相加會差到最高7千元之多。
不過值得一提的是，蘋果在今年3月上市，且支援5G的4.7吋iPhone SE 第三代卻反常的調漲，各容量版本上漲1千元，64GB從1.39萬元調漲為1.49萬元，128GB從1.55萬元調漲為1.65萬元，256GB從1.9萬元調漲為2萬元，外界解讀也有可能小型手機Mini系列走入歷史後，未來SE將也要走入歷史，才會反而漲價，民眾要購買哪種機型還有待自己考慮清楚。（編輯：張嘉哲）
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