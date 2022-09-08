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iPhone14太貴不想買？「3舊款」下殺6千元　這支意外漲價

▲蘋果發表會公佈全新iPhone 14系列機種。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會公佈全新iPhone 14系列機種。（圖／官方提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 07:21:182022-09-08 07:21:35

蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，發布了全新的iPhone 14系列，首見6.7吋iPhone 14 Plus，使用A15晶片，具備全新雙相機系統提供更強的夜拍，引爆話題。而在價格方面，台灣官網目前已公開iPhone 14價格為27900元起，iPhone 14 Pro則為34900元起，然而其他舊型機款也已經調降1千至6千元不等，不過值得一提的是，第三代iPhone SE的各容量機型反而是調漲。

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這次全新的iPhone 14系列雖然在美國售價部分並未調漲，但台灣的價格卻比前代更高，根據官網售價，iPhone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起，對比去年iPhone 13系列，都調漲了2000元。

不過，在iPhone 14系列推出之後，舊機款一如往常調整價格，其中包括前代6.1吋iPhone 13各容量版本機型的下修幅度為1千元，128GB從2.59萬元調降為2.49萬元，256GB從2.94萬元調降為2.84萬元，512GB從3.64萬元調降為3.54萬元；5.4吋iPhone 13 mini則是各機型調降2千元，128GB從2.29萬元調降為2.09萬元，256GB從2.64萬元調降為2.44萬元，512GB從3.34萬元調降為3.14萬元。

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▲iPhone 12系列機種大幅度下殺6千元。（圖/蘋果官網）
另外更早前的iPhone 12更是大幅度降價，6.1吋iPhone 12，64GB從2.69萬元調降為2.09萬元，128GB從2.85萬元調降為2.25萬元，256GB從3.2萬元調降為2.6萬元，全數調降6千元，等同於購買舊機款降價幅度搭配這次iPhone 14系列新機漲價，相加會差到最高7千元之多。

不過值得一提的是，蘋果在今年3月上市，且支援5G的4.7吋iPhone SE 第三代卻反常的調漲，各容量版本上漲1千元，64GB從1.39萬元調漲為1.49萬元，128GB從1.55萬元調漲為1.65萬元，256GB從1.9萬元調漲為2萬元，外界解讀也有可能小型手機Mini系列走入歷史後，未來SE將也要走入歷史，才會反而漲價，民眾要購買哪種機型還有待自己考慮清楚。（編輯：張嘉哲）

▼第三代iPhone SE在降價潮中反而調漲。（圖／翻攝蘋果官網）
▼第三代iPhone SE在降價潮中反而調漲。（圖／翻攝蘋果官網）
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