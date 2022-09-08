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內政部偷酸楊丞琳澄清了！悄改圖片「無揶揄任何人之意」

▲女星楊丞琳稱自己小時候家境差，吃海鮮是很奢侈的事，引發台灣網友議論。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
▲女星楊丞琳稱自己小時候家境差，吃海鮮是很奢侈的事，引發台灣網友議論。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 08:14:34

楊丞琳近日登上大陸綜藝節目時，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語，引爆台灣網友戰火。然而內政部6日在臉書上宣傳反詐騙的相關訊息，呼籲民眾對任何事都應保持懷疑，沒想到發出的「造句梗圖」當中，末句明顯在揶揄楊丞琳，讓不少網友氣炸。事隔1日，內政部小編悄悄將圖文上的爭議句子刪除，並解釋無揶揄任何人之意。

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內政部6日在臉書上表示，光是今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應詐騙集團「笑死！」

接著提出許多詐騙集團慣用手法來造句，並用「7個笑死」來造樣造句，依序是「ATM可以解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台結婚」、「飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、「去柬埔寨一個月可以賺8萬」等；不過，沒想到最後一句竟然是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」明顯影射近日因為「海鮮說」備受討論的楊丞琳。

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▲內政部日前進行反詐騙宣導，第七條造句明顯在影射楊丞琳遭到砲轟，內政部小編趕緊更正圖片內容（圖右）。（圖/內政部臉書）
事隔一日，內政部小編悄悄改了圖片內容，最後一句已經刪除，並在文中更新解釋「原文第七點引用時下網路討論度高的句子，並無揶揄任何人之意，貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除，關於這兩天大家的關心與指教，內政部小編虛心接受」，不過雖然緊急止血，但目前內政部臉書該貼文依舊被網友持續出征。（編輯：張嘉哲）

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