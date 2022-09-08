看完iPhone14發表會傻眼！眾揭「蘋果壞習慣」：安卓贏了

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貼文一出，不少用戶紛紛回應「擠牙膏的老套路，你各位還不是買到爆」、「擠點牙膏，果粉還是買單」、「這方面蘋果就真的輸安卓了....iPhone14瀏海竟然只有Pro有動態島，扯的是一般iPhone14晶片是A15啊你各位」、「連外表都不改，一字排開12到14完全長一樣」、「蘋果真的有點扯啦，現在連Type C都還沒有，牙膏是要擠到什麼時候，雖然落後安卓超多，還能屌打真的扯」、「反正擠牙膏壞習慣大家都知道，但相信我，下個月手機銷售榜，一樣都是iPhone稱霸」。
綜合網友意見，不少人對於此次iPhone14的改革感到相當不滿意，在於雖然iPhone 14系列推出大螢幕的Plus機種，不過其採用的晶片依舊與iPhone 13系列相同的A15晶片，然而14 Pro卻升級為A16晶片，此外，主鏡頭也升級為4800萬畫素，最重要的就是瀏海螢幕，在Pro改為「動態島」，而14則是維持原本的瀏海螢幕，恐怕要等到明年iPhone 15之時，iPhone 14 Pro的部分功能才會應用在平價機種，該種擠牙膏的行銷模式，讓不少用戶不是相當滿意。（編輯：張嘉哲）
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