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看完iPhone14發表會傻眼！眾揭「蘋果壞習慣」：安卓贏了

▲蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，發布了全新的iPhone 14系列。（圖/蘋果發表會直播）
▲蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，發布了全新的iPhone 14系列。（圖/蘋果發表會直播）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 09:05:01

蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，發布了全新的iPhone 14系列，首見6.7吋iPhone 14 Plus，使用A15晶片，具備全新雙相機系統提供更強的夜拍，引爆話題。不過，就有網友看完發表會之後滿頭問號，直言「這是第幾次蘋果只有一點點改變了？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「跟13到底究竟有啥差異？第一段介紹就是有更大的螢幕唷，因為變大了，電池也續航更久唷！CPU都很快，再來拍照一樣雙鏡頭.......完全看不下去，iPhone是不是江郎才盡啦？」另外也有人回文表示「重點是螢幕變大，瀏海走入歷史只有Pro系列....不是都是14系列機種嗎？真的很傻眼」。

▲蘋果發表會,iPhone 14,iPhone 14 Plus（圖／官方提供）
▲蘋果發表會公佈iPhone 14、iPhone 14 Plus，其瀏海螢幕還是存在，讓網友相當不滿意。（圖／官方提供）
貼文一出，不少用戶紛紛回應「擠牙膏的老套路，你各位還不是買到爆」、「擠點牙膏，果粉還是買單」、「這方面蘋果就真的輸安卓了....iPhone14瀏海竟然只有Pro有動態島，扯的是一般iPhone14晶片是A15啊你各位」、「連外表都不改，一字排開12到14完全長一樣」、「蘋果真的有點扯啦，現在連Type C都還沒有，牙膏是要擠到什麼時候，雖然落後安卓超多，還能屌打真的扯」、「反正擠牙膏壞習慣大家都知道，但相信我，下個月手機銷售榜，一樣都是iPhone稱霸」。

綜合網友意見，不少人對於此次iPhone14的改革感到相當不滿意，在於雖然iPhone 14系列推出大螢幕的Plus機種，不過其採用的晶片依舊與iPhone 13系列相同的A15晶片，然而14 Pro卻升級為A16晶片，此外，主鏡頭也升級為4800萬畫素，最重要的就是瀏海螢幕，在Pro改為「動態島」，而14則是維持原本的瀏海螢幕，恐怕要等到明年iPhone 15之時，iPhone 14 Pro的部分功能才會應用在平價機種，該種擠牙膏的行銷模式，讓不少用戶不是相當滿意。（編輯：張嘉哲）

▲而相對高價的Phone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max取消瀏海螢幕的設計，且搭載A16晶片，讓不少果粉直呼「都是iPhone 14，設計理念跟晶片卻不同」。（圖／官方提供）
▲而相對高價的Phone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max取消瀏海螢幕的設計，且搭載A16晶片，讓不少果粉直呼「都是iPhone 14，設計理念跟晶片卻不同」。（圖／官方提供）
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