iPhone6跌落神壇？內行全改用「這神機」：撐到iPhone20
iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率高達6成以上，今（8）日蘋果又推出了iPhone 14系列新機，讓不少果粉準備要換新機。不過即便如此，許多人仍然一機戰天下，使用了好幾年的iPhone仍然選擇不更換，例如被譽為史上最強的手機「iPhone6」。不過，隨著iPhone 14的推出，其售價以及規格，讓不少內行人大喊「這時候買iPhone 13準沒錯！世代最強神機更替了！」
蘋果在這次秋季發表會上發布全新iPhone 14系列，iPhone 14 Pro系列外觀更是稱自iPhone X問世5年以來最大改變，螢幕也剪去瀏海改採藥丸狀挖孔設計，還帶來軟體整合的互動顯示，更有新顏色亮相，不過價格方面卻讓台灣用戶並不滿意，都比前代上漲2000元，最便宜的iPhone 14為2萬7900元起，諸多討論在PTT iOS版上熱烈討論。
有不少網友分析這次iPhone 14系列其實並不夠吸引人，以一般iPhone 14系列來說，價格不僅是比iPhone 13系列原本售價還要貴上兩千元，加上iPhone 13系列降價的1千元，價差就有3千元之多，然而雖然iPhone 14擁有大螢幕的Plus系列機，但其晶片仍然與iPhone 13系列同樣使用A15 晶片，只有Pro系列才有升級A16晶片；另外則是以一般iPhone 14系列同樣與前幾代一樣都是「瀏海螢幕」，也同樣沒有Type C的裝置。
因此綜合以上幾項特點，不少網友紛紛建議「要買14買13系列就對了，除非你要直上14 Pro」、「建議要買14的可以考慮13Pro，除非你要衝14Pro」、「世代更替了，那些678的都可以淘汰了，直上13 Pro用到20沒問題，蘋果這次等於浪費了一代發表會」、「我目前8準備要換13 Pro，14的價格跟配置就是要逼你買14 Pro的」、「還在用五六年前的可以換iPhone 13系列了啦，直上Pro可以用到iPhone 20沒問題」、「以前i6可以撐到現在的話，i13絕對能撐到i20，CP值真的高」。（編輯：張嘉哲）
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