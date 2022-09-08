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她16歲靠租金「躺平20年」！眼尖網揪1點恭喜：又賺一筆

▲原PO從16歲開始靠租金和儲蓄險躺平20年，眼尖網友揪1點恭喜：「又賺一筆」。（示意圖／PhotoAC）
▲原PO從16歲開始靠租金和儲蓄險躺平20年，眼尖網友揪1點恭喜：「又賺一筆」。（示意圖／PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 12:16:07

「人生的目標究竟是什麼？」是許多人花費一輩子都不能明確界定的問題，就有一位民眾分享，自己從16歲開始就幾乎都沒工作過，僅靠每月房子的租金和一張儲蓄險過活20年，自認無憂無慮，但這樣的生活卻被姐姐警告了，於是她問「我完全不會想要結婚生子，我很有自知之明」，「根本不想交什麼朋友和男朋友，這樣也不行嗎？」

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現年36歲的女子於臉書社團《匿名2公社》發文，先交代自身收入背景，她與姐姐將共同繼承的300萬套房和1500萬透天房租人，每個月房租平分後能得1萬6千元，此外還有一張每3年領20萬直到臨終的儲蓄險。原PO表示自己沒有任何技能，從16歲開始靠微薄的租金省吃儉用過生活，偶爾外出打工，但通常做不滿一個月就會辭職，這輩子勞保大約只有2年。

女子對目前生活方式相當滿意，但其姐非常擔憂，認為未來金錢會入不敷出，並鼓勵她外出找工作，但女子認為「我什麼都不會，也不想把時間花在工作上，就想維持這樣過生活，覺得老了生病，再把房子賣掉就好了」，「我完全不會想要結婚生子，我很有自知之明，我這年紀就是剩下的，我社交恐懼，基本只要是外人我都避而遠之，根本不想交什麼朋友和男朋友，這樣也不行嗎？」

▲一名網友想要租公司附近的房子，未料網友一看其通勤時間全搖頭了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO與姐姐將共同繼承的房子出租，自己靠每月房租費生活了20年。（示意圖／pixabay）
少數網友安慰「如果你覺得這樣快樂的話，也沒啥不好的」，但多數人認為女子未來不僅無法維持自己的生活品質，還可能連累關心她的姐姐「最後還不是你姐要負擔你的醫療，你不想嫁？所以姐姐也不能有家庭？」、「姐姐的擔心也不無道理，假如到後來只剩下房子也要賣掉的話，就沒有地方安身立命」、「妳如果身體變得很差，需要人照顧，妳姐姐就要承擔責任。妳姐姐會很倒霉」。

有人則為女子計算年老後的可能支出，「房子共同持有，要賣就有難度。且療養院一個月月費＋其他衍生4－6萬／月。你覺得用多久？曾有認識的人貪圖姑姑財產，存款，房子，條件要顧終老，因沒能力自顧早就住療養院，賣房子去撐，結果姑姑80到92還在。喊已經不夠了，只能再撐1年。到時......我也不知道。」

眾人苦勸「以後誰知道呢⋯⋯當然先去賺錢會對自己比較好！妳就當去運動交朋友混時間」、「先從簡單、工時短的試試看，主要是能慢慢接觸人群」、「不工作就自己當老闆囉！做個小生意維持就好」。有眼尖網友則發現女子有2年勞保，提醒她去提領這項補貼「36歲勞保兩年多，可以去工會保勞保，退休年紀到了，至少可以領一些錢」。（編輯：李惠婷） 

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