金鐘57／薛仕凌再次雙提名！滿腦子這畫面 謙吐：運氣好
第57屆金鐘獎首開先例，把獎項分為「電視節目類」、「電視戲劇類」，頒獎典禮分別於10/21、10/22登場，昨（7日）公布入圍名單，去年首次入圍就抱走視帝、迷你劇集男配角的薛仕凌，今年再度雙提名兩項男配角獎，他以一貫謙遜的態度表示：「謝謝，我運氣好！」
薛仕凌鍍金後戲約不斷，去年到今年拍了不少好作品，本屆金鐘獎，他依舊氣勢如虹，以《茶金》入圍戲劇節目男配角，再憑《我是自願讓他殺了我》入圍迷你劇集男配角，昨晚在IG發文，感謝2部讓他角逐個人獎的作品，以及1部入圍13項的《良辰吉時》幕後人員，「何其有幸，能夠參與這麼棒的團隊，今天腦子滿滿，都是那些我們一起經營出的畫面和感動，謝謝，你們是最棒的。」
《NOWnews今日新聞》傳訊恭喜薛仕凌，他說：「謝謝你們，謝謝大家，在這慌亂失所的時代，大家都還平平安安在自己的位置上，我就已經很感動了！還請不吝繼續指教，一起繼續努力、學習，共榮共好。」
昨下午，擔任揭獎嘉賓的薛仕凌，不小心瞄到小薰手上的「迷你劇集男配角獎」信封，受訪時笑說：「那個角度我其實看到了！」對於再度敲鐘，他反而替幕前和幕後團隊、入圍視帝的郭子乾開心，自己腦子一片空白，沒有想太多，也沒有假想敵，「我能入圍已經很幸運了！」（編輯：楊穎軒）