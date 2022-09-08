泰國「對折乞丐」月賺13萬　狂嗑海鮮被檢舉落網

這年頭很多人會靠販賣同情心為業，泰國近日有1名乞丐，背部已經明顯駝到幾乎對折，整個人幾乎已經呈對折狀，在路上乞討激發許多網友的同情心，得到相當多的金錢幫忙。沒想到近期被人踢爆他是跨國乞丐集團的的同夥，每個月靠乞討得來的收入高達15萬泰銖（約新台幣13萬元）。消息揭發後，他目前已遭警方逮捕，這也是他第4次落網。
綜合外媒報導，這名47歲的乞丐有個外號叫「V叔」，在22歲時曾經因運動損傷造成身體殘疾，後來從柬埔寨來到泰國乞討了20年，是職業乞丐。從照片上能發現，他的背彎曲幾乎駝到對折，這也讓他在行走時頭必須靠在雙腿之間，很多民眾看了之後相當不捨，紛紛捐贈許多物資或是金錢援助。
然而照片曝光後，V叔也被踢爆竟是跟跨國乞丐集團同夥，且還會帶著一家4口到處行乞，平均1天能有5000泰銖（約新台幣4000元）的收入，一個月換算就有將近15萬泰銖，實際生活情況根本不像多數民眾認為的悽慘，且該集團還拐賣人口的犯罪行為。
當地民眾表示，V叔在當地生活根本不須擔心，他們一家人手頭充裕，甚至比平民百姓的收入還高。由於他行乞出名，有民眾分享他們家時常會買4、500泰銖（約新台幣330至420元）的蝦子來吃，自己也目睹過好幾次。而這次是他第4次遭警方逮捕，過去每當V叔被遣返回柬埔寨，他都會想盡辦法再回泰國，繼續街頭行乞，或是帶著小孩子詐騙的工作。