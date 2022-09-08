iPhone14動態島不夠看！內行讚「1功能」更神奇：可救命
今（8）日凌晨1時蘋果公司舉行秋季發表會，最受矚目的非iPhone14系列莫屬，除了推出動態島（Dynamic Island）等新功能，還宣布加入車禍偵測，當使用者遇到嚴重車禍昏迷時，會觸發「SOS緊急服務」，自動撥打緊急求助電話，對此就有網友感到相當驚豔，好奇問「iPhone 14的車禍偵測是不是最神奇的科技？」貼文曝光後立即引起熱烈討論。
該名網友今（8）日在PTT貼文，他表示iPhone推出車禍偵測的神奇功能，這樣就不用擔心出了車禍後可能無法打電話求救，且經過測試不會因為搖晃就立馬撥出SOS，還要加上噪音，讓他好奇問：「iPhone 14的車禍偵測是不是最神奇的科技？」
貼文一出，網友紛紛留言，「主要是G力偵測」、「會通知緊急聯絡人還不錯」、「這貴在演算法，一般公司搞不出這個」、「結果緊急聯絡人剛好在同車上QQ」、「SOS有定位服務，撥了應該就有辦法來救你了」、「要先保值手機沒壞吧」。
也有網友指出，Apple Watch過去就曾推出「跌倒偵測」，有異曲同工之妙，「機車也可以，因為手錶就會偵測你跌倒是否需要緊急救護，之前被這功能救過，手錶還會持續發送GPS座標給緊急聯絡人」。（編輯：賴禹妡）
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