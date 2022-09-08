獨／遠雄海洋公園9/12起暫停「人魚秀」！公主將集體遷徙
今年五月時，網路上瘋傳一段美人魚在水裡大跳「九天玄女Remix」的影片，後來被神出許多辣妹真身是位於遠雄海洋公園的人魚公主，從當時起就有不少遊客慕名前往，暑假因應國旅補助3折票入園，人魚秀更是場場爆滿。然而，還沒看到的朋友恐怕要等一陣子了！據了解，遠雄海洋公園將於9月12日起，將暫停「真人人魚秀」的表演，也就是說目前真人人魚秀僅剩下最後三天可以觀賞。
據知情人士向《NOWnews》記者透露，真人人魚秀的表演在爆紅之後，確實吸引了不少遊客前往朝聖觀看，不過因為公司內部想要調整以及重新包裝真人人魚秀的表演，所以目前擬定要停止演出，沒有與現有的人魚公主們繼續簽約，因此在9月12日起，到遠雄海洋公園已經看不到「人魚秀」的演出！
而記者也向將「人魚公主秀」發揚光大、且現在同時為遠雄海洋公園的人魚公主小璐求證，她向我們透露，確實有這回事，公司目前合約就只跟我們簽到9月11日，我們這批人魚最後表演日就是9月11日。至於下一步怎麼走？小璐則說「目前正在帶領遠雄這群一起打拼的人魚們尋找新的場地，向台灣擁有海洋生物館樓的企業來接洽，也歡迎對人魚秀有興趣的業主可以接洽我們！」
小璐感性的說「仍然非常感謝遠雄海洋公園的合作，讓我們有一個這樣表演的舞台，雖然現在要停掉有點可惜，但她不後悔自己當初做下的決定，會努力帶著這群原班人馬繼續尋覓下一處表演的場地，讓更多人看見人魚表演，也非常感謝一路以來支持我們的遊客，我們會繼續衝！繼續加油！」
而《NOWNews》記者也致電到遠雄海洋公園客服中心詢問，客服人員透露「9月12日起確實沒有真人人魚秀的表演，因為合約只簽到9月11日，沒有與人魚公主續簽」相關後續動作，仍有待遠雄海洋公園官方公佈。（編輯：張嘉哲）