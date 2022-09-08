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人妻好市多買月餅　咬一口見「這行字」怒炸！網兩派戰翻

▲一名網友抱怨，她到好市多買特價月餅，回家一吃才發現盒子上標註的有效期限就是8天後，讓她認為買到即期品。（示意圖／Pixabay）
▲一名網友抱怨，她到好市多買特價月餅，回家一吃才發現盒子上標註的有效期限就是8天後，讓她認為買到即期品。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 14:55:23

中秋節明（9）日就要到了，許多人準備月餅及烤肉活動應景過節，不過近日就有一名網友抱怨，她到好市多買特價月餅，回家一吃才發現盒子上標註的有效期限就是8天後，但明明保存期限有88天，讓她認為買到即期品，非常不滿店家在購買的時候沒有說明清楚，決定打到客服反應，貼文曝光後，立即引來兩派網友戰翻，有人認為盒子上確實應該標註清楚即期品，也有人直言是原PO在購買時就該看清楚有效期限。  

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該名網友昨日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示去好市多採買中秋應節食品時，發現月餅有折扣，便買了喜歡的牌子及口味，並且回家立馬拆封開吃，沒想到吃到一半突然瞄到外盒，上頭的有效期限竟只到9月15日，也就是她買回家的8天後，明明保存期限就有88天，上頭卻沒有特別標註是即期品，讓她怒喊：「這…這…這種禮盒我怎麼好意思送的出去，真心覺得無言，等等一定要打客服。」 

▲（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲原PO去好市多採買中秋應節食品時，發現月餅有折扣，吃到一半才發現上頭的有效期限竟只到9月15日。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）
貼文一出，有網友力挺，「總共可以88天不算短，覺得應該要標一下即期品」、「哇！我已經送出去了沒有仔細看製造日期，想說一般月餅保存期限大都是十天左右說」、「我也會忘了看效期！長知識了！以後好市多的特價品我會更小心」、「我也買了，以為月餅只有一兩個禮拜保存期限是正常的，沒想到是88天」、「我會退貨，有時候是相信商家就沒仔細看」、「說真的，含餡糕餅類，即期品的口感差很多，個人經驗」。 

不過，也有許多人反轟，「您知道今年中秋節是幾月幾號嗎？這個保存期限很合理啊，何況還有折扣」、「抱歉，我不是護航的，我真心請教，買東西之前看保存期限不是最最最基本的步驟嗎」、「中秋節就到了，難不成要吃到冬至」、「因為即期才有折扣啊不然呢？自己不看清楚還要打客服」、「我以為買食品看有效日期是基本常識⋯買的時候花幾秒看一下，比回來時生氣的上網討拍實際多了」。（編輯：賴禹妡）   

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