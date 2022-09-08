尪不工作新婚沒房住！婆婆「有條件」讓出老屋 媳婦無奈
情侶邁入婚姻後，除了要面對彼此生活習慣或價值觀磨合，金錢問題以及婆媳問題也是婚姻中的最大難題。就有一位媳婦透露，自己與先生結婚3年了，但婚後半年左右老公就不工作，之前兩人住在娘家的房子，後來娘家收回房子，兩人就沒地方住了。這時候婆家說有一間舊房子可以給兩人住，但卻開出「一條件」，讓她不知道該怎麼辦才好，引發熱議。
有位媳婦在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文，透露自己與先生結婚3年了，還沒生小孩，但婚後半年左右老公就不工作，沒錢就回去跟婆家拿，「已經兩年多沒有給我生活費」。兩人婚後搬去娘家買的房子，之前女方曾考慮用娘家的店面來做小生意，請娘家先不要收租金，讓婆家一起出個幾萬元當作買生財器具，結果婆家拒絕。
後來娘家要把房子收回他用，小倆口就沒地方可以住，各自先回各自爸媽家住，再看看要怎麼辦。這時候婆家說有一間荒廢幾十年沒住的老房子，可以讓出來給小倆口住，但是要求由女方娘家出錢整修，不然就要叫別的親戚去整修，出租給別人。
媳婦最後苦惱詢問大家，「請問我該怎麼做？」網友則紛紛在底下留言回覆說，「離了吧」、「妳應該離婚」、「趁還沒有小孩離婚吧」、「真的要繼續下去嗎？真的要靠雙方父母援助一輩子嗎？」、「夫妻不怕同甘共苦，就怕沒有上進心。將近三年啃老的另一半值得你依靠一輩子嗎？」、「兩個人在一起沒有更好就考慮分開吧」。（編輯：倪浩軒）