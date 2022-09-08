楊丞琳掀眾怒？公關曝「討人厭女星」　4線索暗指她

女星楊丞琳因「台灣人吃海鮮是奢侈的」，踩到台灣民眾的地雷，成為眾矢之的，更意外被爆料耍大牌行徑，繼電視劇《國際橋牌社》導演汪怡昕今（8）日發文指控她「對妝髮頤指氣使」、「臨時意見一堆」，時尚圈也有爭議聲浪，網友挖出一名在業界待15年的時尚公關黎正茹，曾在Podcast節目上暗指某位「討人厭女星」耍大牌，提供4個線索當提示，答案疑似是楊丞琳。
黎正茹5月在Podcast節目「《我愛上班》郝慧川與惡魔老闆的怪味雞湯」分享工作幕後祕辛，提及與藝人相處細節，透露曾商借義大利名牌時裝給某位高知名度女星，特別從香港調了3、4套鑲滿珠寶的華麗禮服，贊助對方出席頒獎典禮，沒想到後續發展出乎意料。
她透露試裝當天，安排晚上6時碰面，結果女星遲至晚上10時出現，一句道歉都沒說，只讓經紀人在旁道歉，試穿衣服時，黎正茹提醒：「這衣服很重，試穿的時候要小心。」女星卻回：「妳可以出去了嗎？」也不讓品牌方觀看試穿效果，全程自己決定，罔顧專業人士意見，讓她不滿表示，大家工作都很辛苦，應該互相體諒，「妳也不用擺這個臉給我看」。
她透露該女星是「唱歌的」、「臉上有顆痣」、「她還沒死」、「她老公是大陸人，也是唱歌的，眼睛小小的」，這4個線索篩選下，網友悄悄揣測該女星應是楊丞琳。禍不單行的是，還有網友在推特爆料，同樣商借「該女星」華服，叮嚀她千萬不能弄髒，沒想到她竟在化妝室大啖火龍果，汁液噴濺到禮服，讓這名時尚公關相當傻眼。不過，針對爆料滿天飛，楊丞琳在中國繼續工作行程，尚未對外發聲，關閉IG、FB留言功能，亦無從證實此事真偽，不過，由「海鮮之亂」意外掀起娛樂圈大爆料，恐怕是她當初上節目時未能料想到的，也更加提醒了名人謹言慎行的重要性。