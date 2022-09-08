超商御飯糰最頂吃法！他曝「1神招」3分鐘進化：香氣炸裂
各家超商的御飯糰口味眾多，是許多上班族的早餐首選，近日就有網友分享御飯糰的升級吃法，就是把它放入烤箱內烤3-5分鐘，最好是選口味重的飯糰，出爐後就會得到香氣十足又熱騰騰的美味御飯糰，貼文曝光後立即引起熱議，更引出同好大讚：「之前也有拿去烤過一次，真的會香氣炸裂！」
該名網友昨（7）日在Dcard中貼文，他以「御飯糰＋烤箱才是正確吃法吧」為題，表示他想和大家分享一再跟親朋好友推薦的御飯糰烤箱吃法，首先建議可以買口味較重的飯糰，例如泡菜燒肉、蒲燒鰻、香辣蟹御飯糰等，接著再放入烤箱3-5分鐘。
原PO指出，飯糰烤完之後，一拿出烤箱立馬就可以感受到它的進化，第一個就是海苔會更酥，「咬下去咖滋咖滋的海苔才正點」，接著是口味較重的飯糰，烤過之後香氣會當場炸裂，還會融入海苔的香味，美味程度大升級，因此大推：「烤箱派吃法才是御飯糰的最佳解！」
貼文曝光後，不少網友留言狂讚，「之前也有拿去烤過一次，真的會香氣炸裂」、「御飯糰加熱才是王道」，也有網友被驚艷到，打算模仿原PO的做法，「原來還能這麼吃」、「用烤的看起來不錯欸」、「有喔，你這個教學，香味都從我螢幕跑出來了」。（編輯：賴禹妡）