中秋節爽吃柚子！女脖頸竟現「離奇手印」毛爆 醫揭真相
明（9）日就是中秋連假，中秋節除了烤肉吃月餅，許多民眾也不免俗會大嗑柚子。不過就有醫師提醒，柚子皮含有漆酚類跟其他化合物，曾遇過女生中秋節後來就醫，自述症狀手癢、脖子癢，脖子上還殘留詭異手印痕跡，一問才知道原來是剝柚子後沒洗手，導致發生過敏。
林昀萱醫師在個人臉書發文分享，之前有個女生在中秋節後手癢、脖子癢來看診，林昀萱醫師詢問對方說，「妳的脖子有手印耶！妳有摸了什麼東西再去摸脖子嗎？」女生說最近剝了很多柚子，可能是手沒洗就摸了脖子，但不明白為何這症狀跟柚子有關？
林昀萱醫師解釋，「柚子皮含有漆酚類跟其他化合物，有些人接觸到可能會有過敏的情況發生。而且柚子皮上的油脂有很強的清潔作用，除了會刺激皮膚外，也會損害皮脂膜造成脫皮」。
不僅如此，皮膚沾到柚子皮裡的光敏性物質被陽光/紫外線照到後，會產生光敏感性皮膚炎，在手上或其他有碰到的地方留下咖啡色的痕跡，通常需要兩、三個月才會退。
所以林昀萱醫師提醒大家，「皮膚比較敏感的人，最好能戴手套剝柚子！如果覺得這樣不方便，要記得剝完趕快用肥皂洗手，而且手心、手背甚至手臂都要洗乾淨才行。如果不舒服，記得直接尋求專業協助，不要自己塗抹其他偏方而讓情況加重。」最後也俏皮強調，柚子好吃的秘訣就是「別人剝的最好吃！」（編輯：倪浩軒）