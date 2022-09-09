田馥甄演唱會突喊卡！台灣鯛狂Call要退房 飯店員工崩潰
Hebe田馥甄原本預定在今（9）日至9月12日於高雄舉辦演唱會，但因感冒失聲，臨時在昨（8）日深夜宣布演唱會延期一週，消息曝光引爆歌迷崩潰，卻也讓當地飯店員工慘吸砲火苦喊：沒欠你們。
演唱會前一天才突然宣布延期，田馥甄9日凌晨在臉書上發文向歌迷道歉，透露自己在8日進場館彩排時，才驚覺已經失去了大部分的聲音，緊急使用類固醇急救後，晚上總彩依然掌握不了自己的聲音，「一首首我心愛的寶貝，一顆顆音符流瀉在耳邊，一句句想訴說的歌詞在嘴邊，但我只能怔怔地在台上啞口，滿腹無奈，各種情緒思緒盤旋在我腦海」，最終才決定宣布延期，「完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。」
另外更有飯店員工在《臉書好想住飯店－好康.踩雷不藏私》中社團崩潰發文「Hebe演唱會延期，電話一直來不停是怎樣，演唱會延期關飯店什麼事啦，不會把票退了來旅遊嗎？一堆口氣還有夠差 欠你們錢了是不是，接電話接到心情有夠差」。
不少網友看完也紛紛搖頭回應「前一天要取消...怎麼會找飯店罵？應該是去找人轉讓吧」、「飯店這次真的很衰」、「看不成演唱會又浪費了假期，可能訂房者，心裏有一股火無處發，飯店就是最好的發火對象」、「反正假期都安排了，那就出發到那附近逛逛，吃美食、拍照留念，何必氣急敗壞」。（編輯：潘毅）