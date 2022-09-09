21歲女吃海底撈喪命！網爆：被毛肚噎死 律師曝法律責任
近日中國福建莆田一名21歲女子，在海底撈吃火鍋時意外生亡，網傳其同事於微信中指出「跟她男友一起去的，被毛肚給噎死了」，店內人員雖即時用哈姆立克急救法進行施救，可遺憾無力回天，女孩命喪當場，該店則全力配合警方調查，並依法承擔相應責任。對此，中國網紅律師楊文戰也分析，海底撈是否須承擔責任，端看「意外及死亡的具體原因」。
據陸媒報導，21歲年輕女子日前於福建一家海底撈用餐時喪命。據海底撈客服所述，女子在用餐時發生意外，現場人員立刻施行急救和撥打120（中國急救電話），但遺憾女子手臂已然青紫，未能挽回性命。網傳該女子是在吃完「毛肚」後喝水意外死亡，這家海底撈目前也暫停營業，恢復營業時間待定。
而對於該店有無責任，中國網紅律師楊文戰表示，顧客用餐突發意外生亡，商家是否要承擔責任要看「意外及死亡的具體原因」。若是商家提供的服務出問題，那就需要承擔相應責任，但若是顧客自身疾病原因，事發當下商家即時採取必要措施和打急救電話，基本上店家無責。
楊也表示，在餐廳進食而噎死的例子十分罕見，故要確認嗆到的原因，若存在食物本身品質異常等問題，商家應該有責任。賠償責任的歸屬則與顧客本身行為有關，一樣普通的食物，單純因該顧客進食時沒注意或正在說話而發生的意外，在店家有進行即時搶救的狀況下，商家無責，但是否會出於道義主動補償，端看店家自行決定。（編輯：李惠婷）