想當真人芭比！女豐唇狂做30次 醫無奈：再整會堵住鼻孔
來自保加利亞的安德莉雅（Andrea Ivanova），在2018年進行了第一次改造計畫，當時21歲的她自豪地說自己擁有世界上最大的嘴唇，同時稱自己為「巴爾幹芭比娃娃」。為達成真人版芭比的夢想，她接著進行豐胸、整形和持續豐唇等各式手術，且每一年都為了要維持美麗重返診所，但醫師也警告，若她的嘴唇再持續增大，可能會達到堵塞鼻孔的程度。
據外媒報導，安德莉雅出生自1997年，從2018年起不斷地實踐自己的夢想計畫，除了打造出「世界第一大」的豐唇之外，也為了更貼近芭比娃娃形象，進行豐胸手術、重塑下巴將臉拉長，及持續注射玻尿酸進自己的嘴唇，累積起來已超過30次。
安德莉雅表示「我喜歡古怪而奢華的外觀」，為維持嘴唇的豐厚，一感到嘴唇有些塌陷，便會立刻重回診所補充填充物。她甚至表示，自己已光顧過保加利亞首都的每一家整型整所，在嘴唇上實際砸下多少錢，連她自己都無法算清。但因為安德莉雅的嘴唇已超乎常人太多，若再持續增大，未來很可能就要堵住鼻孔，整形醫師也警告，她必須持續注意巨大嘴唇所引發的疼痛，雖然填充物基本上是安全的，但還是有機率導致感染、腫脹等副作用，若情況嚴重，未來進行任何手術都可能發生喪命危機。
不過安德莉雅仍堅持要繼續整形，她認為有人會喜歡豐唇，也有人喜歡薄唇，她每次發文都會收到網友相當兩極的評價，有些人對其謾罵，有些呼籲尋求心理諮詢，而安德莉雅的家人則對這些外表上的改變感到不滿意，但她認為「我不在乎這些，因為豐唇對我來說很重要，我喜歡它」。（編輯：李惠婷）