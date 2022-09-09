中秋連假快去！野獸國Hot Toys展免費逛 蝙蝠俠霸氣現身
野獸國「2022 Hot Toys年度展」在三創生活園區開放免費參觀，現場超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光，最大亮點為首次在台曝光的4款大型公仔，包括真人比例奇異博士、Cosbi鋼鐵人MK5巨型雕像以及超萌Cosbi巨型熊抱哥草莓蛋糕雕像；並且推出3款夢幻限定逸品、7款特別版，全台首發販售加預購。
本次「2022 Hot Toys年度展」從9/9至9/18，展出超過30款漫威宇宙作品珍藏，包含以《蜘蛛人：無家日》中的奇異博士設定為基礎，手工細部雕塑的真人比例1:1雕像，並且帶來一系漫威宇宙極致擬真的超級英雄1/6比例珍藏人偶作品，包括《蜘蛛人：無家日》經典畫面、《奇異博士2：失控多重宇宙》中兩大主角奇異博士、與黑化的緋紅女巫。
現場還有全台首次曝光，兩尊巨型COSBI 鋼鐵人MK5雕像與COSBI熊抱哥草莓蛋糕雕像讓粉絲近身拍照留念。此外「2022 Hot Toys年度展」保持一概的傳統， 準備了3款夢幻逸品、7款全球首發公仔。包括：《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵人限定版、《蜘蛛人：無家日》好鄰居蜘蛛人、《雷神索爾：愛與雷霆》女雷神 特別版、《鋼鐵人》鋼鐵人MK3特別版等。
除了Hot Toys年度展外，令玩具迷相當興奮地好消息還有，台灣首家POP MART開幕，店內23坪的空間販售超過百種系列、上千款式還有高達70公分的1000% Mega Space Molly，帶給消費者強烈的視覺衝擊，吸引眾多「娃友」拍照打卡，且門市從8日試營運至9/10，只要到場出示泡泡瑪特玩具收藏，即贈「Molly果凍貼」的限量活動，民眾們不妨趁著中秋連假，進入玩具的奇幻世界吧！