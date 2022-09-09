中秋強碰「6星逆行」也不怕！命理師曝6星座：喜氣照相隨

我是廣告 請繼續往下閱讀
第六名、天蠍座－忘卻愛情煩惱
這個九月，金星待在天蠍座的人際宮位，你的人際關係開始大好，揮別前陣子的低迷運勢，你變得特別迷人，就連愛情運都像倒吃甘蔗一般順利。單身的你，約會的對象對你的追求更加積極，從前的舊識、工作上的同事也對你表達愛慕之意，頓時間，你就像女王一般被愛情滋潤著。有伴的你，你的伴侶像是突然開竅ㄧ樣，主動規劃約會行程、甚至送給你驚喜禮物，使你忘卻先前的愛情煩惱。
第五名、摩羯座－大展拳腳
這個九月，火星進駐摩羯座的工作宮位，過去的大半年來你一直感覺力不從心，即使有許多好的想法也缺乏可以落實的契機與資源，如今進入初秋，火星為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到上級領導的賞識，得以在工作職場上呼風喚雨，並且擁有高度支持的資源、贏得眾人矚目、籌備已久的專案項目，不妨多與身邊的同事一起用中餐或下午茶，說不定可以獲得更多支持的力量。
第四名、獅子座－財運亨通
這個九月，金星高照獅子座的財帛宮，延續著金星在命宮的好運氣，你的財運亨通無法擋，吉星的幸運能量為你迎來財氣十足的合作專案、工作邀約、創業計劃，你的帳戶一下子就湧入大筆資金、薪資酬勞、甚至是合作的抽傭分潤，就連買個彩票都能中獎連連，記得感謝財神眷顧你的好運氣，用點盈餘做些公益慈善、學習一門讓你能更致富的技能，延綿這份財氣與好運。
第三名、水瓶座－身心健康
這個九月，水瓶座的資源宮位有金星照拂，已經有好一段時間，你在工作崗位上為你領導的部門爭權奪利，以獲得更多資源來展開項目，搞到原本不沾鍋的你也染上一身腥，心力交瘁，身體與心理開始出現小毛病。終於，上級領導同意下放更多資源以及資金，甚至讓你掌握大權運籌帷幄，壓在你心上的大石總算能放下，心理壓力一減少，身體也跟著輕鬆起來。建議你，趁著年底之前，為自己預約個身體檢查，掌握健康！
第二名、雙魚座－關係順利
這個九月，雙魚座迎來金星在關係宮位加持，在過去的一段時間里，你的愛情似乎停滯卡關，剪不斷理還亂。如今，金星能量鬆開了這團緊揪的線頭，讓有伴的你，從原來口角冷戰、甚至互不聯絡的情況里，對方主動聯繫希望能重修舊好。在曖昧中的你，有機會確認對方的心意，順利交往。單身的人，有人替你介紹對象，使你的乾涸已久的心，注入了一股暖泉，你的周圍將充滿浪漫的氣息。
第一名、雙子座－各種好運
這個九月，雙子座迎來火星造訪命宮，整個人戰鬥力破表、能量滿滿，這段期間你的能力以及執行力將達到前所未有的巔峰，就連貴人也是一籮筐的隨侍在側為你提供所需要的資源，如果有放在心裡很久的願望、籌劃已久的工作、想要對誰告白卻苦無機會，好好計劃一下該怎麼去執行，儘管放開手去勇敢去爭取，天助人助加上自助，你會在這個秋天心想事成。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。