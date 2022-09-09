開學買機車！Gogoro首推「教育優惠案」 一台6折帶回家
隨著返校開學季來臨，騎車通勤代步的需求大增，Gogoro宣布首度推出「教育優惠購車專案」，提供給大學新鮮人、在學學生及教職員最超值的購車優惠，即日起至全台 Gogoro 服務據點入手指定車款，就可現折5000 元；若搭配政府補助還可降價，以桃園為例，購買指定車款搭配補助27300元，再享限時加碼原車價 5% 補助後，Gogoro 2 Premium最低入手價直逼6折，只要52231元，大大降低教職員和學生族群的入手門檻，有需求的民眾，快快手刀選購，和電動車一起迎接新學期。
Gogoro表示，今年1~8月燃油機車銷售量與去年同期相比下滑2.4%，電動機車的銷售數量則逆勢成長 11.4%，顯示電動機車的黃金年代已經到來，而 Gogoro 自今年7月推出全新 Gogoro Delight 後，也成功吸引更多年輕族群，統計資料顯示，在購買 Gogoro 智慧電動機車的車主中，25 歲以下的年輕族群比例，相較全新 Gogoro Delight 上市前大幅成長 38%，代表年輕族群對智慧電動機車的高度支持。
對此，Gogoro也針對開學季，祭出購車優惠強檔，即日起至9/30，全台購買 Gogoro 2 Delight、Gogoro 2 Delight ABS 和 Gogoro 2 Premium等3項指定車款，學生及教職員即享現折5000元的優惠；此外，購買 Gogoro 全車系可選擇36期0利率方案，減輕購車負擔；不僅如此，Gogoro 還提供老舊油車汰舊換新服務，即日起至全台 Gogoro 門市對中古油車進行免費估價，若決定換購 Gogoro 智慧電動機車，可將中古車車價全額折抵於新車，並加贈 3000 元配件金，讓教職員和學生有更多元的購車選擇。
Gogoro補充，為了協助學生們考取機車駕照，Gogoro自去年8月就推出考照筆試練習網站並整合多元題型，至今已超過3萬人次使用筆試神器網站進行練習，而因應路考需求，Gogoro也提供免費借車練習服務，只要到官網即可預約使用，除了直接幫助考生外，Gogoro也攜手政府道安合作駕訓班，從去年進駐的北中南4家駕訓班，並在今年年底前持續擴展，將遍佈全台7個縣市，共有10家駕訓班加入，提供Gogoro智慧電動機車供學員練習路考，讓想要練習騎乘的考生有一處安全無虞的練習場地。