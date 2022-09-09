英女王辭世！天空出現「半側臉女王雲」 網驚：真的好像
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在位超過70年，於英國時間8日（台灣時間9日凌晨）辭世，享耆壽96歲。女王辭世前，有大批民眾齊聚在白金漢宮祈福，之後更有不少人發現「天有異相」，除了那2道巨大彩虹，也有人於天上看見戴帽子的「女王雲」，令眾人相當驚奇。
據悉，英國時間8日傍晚時分，倫敦當地陰雨綿綿，不久太陽出現後，白金漢宮上出現兩道巨大的彩虹，其現身時間恰巧於王室宣布女王死訊前，使不少人認為這是「奇蹟」。
此外，貝瑟爾（Leanne Bethell）8日晚間，約7點半時開車於西米德蘭茲郡（West Midlands）特爾福德鎮（Telford），半路中朋友突然指著空中大喊「我的老天！」，當他一同向外看去，發現天空上方出現一個形狀特別的雲朵，依照其輪廓，模樣激似「戴著帽子的女王」，他立即拍下並上傳臉書。
該照片引得眾多網友關注，回覆「看來她去天堂了～」、「這個雲真的有夠像女皇的！」、「這是上帝的作品」、「也許這是一個徵兆，也許只是我們從上面硬是尋找一個徵兆，誰知道？我只知道這位女士把她的一生奉獻給我們，值得最大的尊重。安息吧，伊莉莎白女王二世」。（編輯：李惠婷）