中秋節送出獨特禮盒！他10天後「變收禮者」苦笑：太有緣
一年一度的中秋節將在明（10）日到來，不少人也都習慣送上一盒月餅禮盒給親友做好禮數。但就有網友困惑「大家都會把禮盒轉送嗎？」貼文曝光隨即引起討論，其實在日前在中國大陸就發生一起「輾轉拿回自己送出禮盒」的逗趣案例。
一位網友在論壇PTT上發文提到「這次中秋節，有客戶送給公司禮盒，公司再送給我，我打算回家拿給爸媽，但他們之後又會轉送給親友，光是我所知的過程，這個禮盒就被轉送4次，之後會不會再增加沒人知道」，他隨即好奇「一個中秋禮盒，平均來說到底會被轉送幾次？」
疑問曝光隨即有許多網友回應「我也都轉送，省一筆」、「我送出去的禮盒回到我手上，夠多次了吧」、「最搞笑的是送回客戶手上，連賀卡都沒開」、「中秋禮盒的奇幻旅程」、「拿過送不知幾輪的月餅，結果發霉了」。
其中一位網友幽默回應的「送出去的禮盒回到我手上」，在中國廣東還真的發生了，據《秒聞視頻》報導，當地茂名市一位男子，日前送出中秋禮盒時，特別在鐵盒上弄出一道不顯眼的小刮痕當作專屬記號。
沒想到10天後，男子又輾轉從親友手中收到這盒有獨特記號的月餅，「太有緣」的遭遇讓他只能無奈，過程更在陸網引發熱議。（編輯：潘毅）