迪士尼慶典在台南！巨型Tsum Tsum登場 夜間燈光秀必拍
2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」自9/9起開展自10/30，15公尺巨型Tsum Tsum水上氣球降臨安平碼頭，還有迪士尼經典角色融入安平老街，夜間別錯過更精采的米奇造型光球的森林燈光秀，讓民眾不用出國就能彷彿置身迪士尼世界！
「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動即日起至10月30日，主要設置於台南安平遊憩碼頭，最吸睛的為超萌TsumTsum堆疊漂浮在水面上，周邊也規劃一系列拍照區，將迪士尼經典角色通通帶到台南，包括米奇、米妮、高飛、布魯托、奇奇蒂蒂等主題打卡點，融入安平老街、安平古堡等人氣古蹟，讓迪士尼粉絲一路拍不停。
入夜後還有更美的「米奇造型七彩光球森林」，會點亮台南安平遊憩碼頭夜空，知名景點「大魚的祝福」也會跟著亮起，搭配音樂燈光秀，讓旅客從早到晚沉浸在迪士尼經典角色們陪伴之中。此外，還有期間限定的「迪士尼周邊快閃店」可以逛，連知名春一枝冰棒也換上限定的迪士尼包裝。
北部的民眾也別失望！台灣首家POP MART泡泡瑪特插旗信義區，於9日正式開幕，店內23坪的空間販售超過百種系列、上千款式，櫃位更擺設上百款人氣潮玩，還有高達70公分的1000% Mega Space Molly，讓粉絲彷彿置身泡泡瑪特的奇幻世界，也是一個中秋連假的拍照好去處，並且活動期間只要到場出示收藏品，還能免費領取「Molly果凍貼」。